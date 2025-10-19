قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود فوزي: اختيار رئيس مجلس الشورى ووكيليه صادف أهله
كتائب القسام تؤكد التزامها الكامل بالاتفاق وتنفى علاقتها بالأحداث في رفح
عبد العاطي يبحث مع وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا إعادة إعمار غزة
محبو آل البيت يحيون ذكرى استقرار رأس الإمام الحسين.. فيديو وصور
مصدر أمني إسرائيلي: ستكون هناك هجمات إضافية ضد حماس
صُناع السلام.. تخليد اتفاق وقف حرب غزة بجدارية تجمع الرئيس السيسي وترامب بشرم الشيخ
بالزي السعودي| الموسيقار هاني فرحات يقبل يد محمد عبده.. ما القصة؟
الرئيس السيسي: والله إحنا بنعمل حساب للرأي العام لكن التحدي كبير قوي
خبير اقتصادي: مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية والزراعية توفر للتجار 7% من الفائدة البنكية
الرئيس السيسي: الحرب لم تعد فقط بالسلاح بل أصبحت حرب وعي وإرادة وتحمل
الرئيس السيسي في منتدى أسوان: إفريقيا قادرة على استعادة مصداقية النظام العالمي
الرئيس السيسي: الساعة في يوم الاقتتال تعرقل تقدم مصر شهورًا وسنوات
محافظات

للاطمئنان على انتظام الدراسة.. قيادات مطروح الأزهرية تتفقد عددا من المعاهد

دات الازهر خلال الجولة
دات الازهر خلال الجولة
ايمن محمود

تفقد عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، يرافقه محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، عددًا من معاهد إدارة مطروح التعليمية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام العملية التعليمية وتذليل أي عقبات قد تواجهها.

​شملت الجولة التفقدية معاهد (المجمع النموذجي، وبنين مطروح، وعمر بن عبد العزيز الابتدائي).

​وخلال جولتها التقت القيادات بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالخدمات المعاونة في المعاهد، واستمع إلى آرائهم واستفساراتهم.

وعمل رئيس المنطقة على تذليل عدد من العقبات التي أثيرت خلال اللقاءات، كما وجه تحية خاصة وشجع الكوادر التعليمية المتميزة على مواصلة بذل الجهد لخدمة طلاب الأزهر الشريف.

​وأكد الشيخ سالم أن هذه الجولات تأتي لتعزيز التواصل المباشر بين قيادات المنطقة والعاملين في الميدان، لضمان سير العملية التعليمية بأعلى مستويات الجودة والانضباط.

من ناحية اخرى اعربت نادية فتحي وكيل الوزارة عن شكرها لكافة المشاركين باحتفالية تعليم مطروح بالذكري الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي تم تنظيمها بمدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية برعاية وحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وأشادته للتنظيم الرائع والاعداد المتميز لتلك الاحتفالية الوطنية

وقدمت وكيل الوزارة الشكر لمدير وهيئة تدريس واداريي المدرسة العسكرية للجهد المتميز والاخلاص في العمل علي مدار الايام الماضية كذلك ثمنت مجهودات رجال التربية الرياضية توجيه عام وموجهين ومعلمين بعد تنظيم عرض رياضي شامل مبهر لالعاب الكاراتيه والجودو برزت خلاله المهارات الفنية واللياقة البدنية وحسن التدريب والانتماء الوطني للطلاب حيث كان مسك ختام الاحتفالية تابلوه فني جميل أزدان برفع علم مصر خفاقا مع تنظيم بديع لطلاب العرض الرياضي

و أثنت نادية فتحي علي التألق المستمر لفريق كورال المديرية بقيادة موجه عام الموسيقي والذي برع اليوم خلال الحفل في تقديم عدة اغاني جميلة معبرة عن الانتماء الوطني لاقت الاستحسان والاشادة من الجميع ايضا أشادت بمجهودات توجيه عام رياض الاطفال قيادة وموجهين ومعلمين بعد تقديم البراعم لبعض العروض الفنية الجيدة التي لاقت صدي واسعا من اعجاب السادة الحضور.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح ازهر مطروح

