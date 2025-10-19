للاطمئنان على انتظام الدراسة.. قيادات مطروح الأزهرية تتفقد عددا من المعاهد

تفقد عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، يرافقه محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، عددًا من معاهد إدارة مطروح التعليمية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام العملية التعليمية وتذليل أي عقبات قد تواجهها.

​شملت الجولة التفقدية معاهد (المجمع النموذجي، وبنين مطروح، وعمر بن عبد العزيز الابتدائي).

​وخلال جولتها التقت القيادات بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالخدمات المعاونة في المعاهد، واستمع إلى آرائهم واستفساراتهم.

وعمل رئيس المنطقة على تذليل عدد من العقبات التي أثيرت خلال اللقاءات، كما وجه تحية خاصة وشجع الكوادر التعليمية المتميزة على مواصلة بذل الجهد لخدمة طلاب الأزهر الشريف.

​وأكد الشيخ سالم أن هذه الجولات تأتي لتعزيز التواصل المباشر بين قيادات المنطقة والعاملين في الميدان، لضمان سير العملية التعليمية بأعلى مستويات الجودة والانضباط.

من ناحية اخرى اعربت نادية فتحي وكيل الوزارة عن شكرها لكافة المشاركين باحتفالية تعليم مطروح بالذكري الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي تم تنظيمها بمدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية برعاية وحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وأشادته للتنظيم الرائع والاعداد المتميز لتلك الاحتفالية الوطنية

وقدمت وكيل الوزارة الشكر لمدير وهيئة تدريس واداريي المدرسة العسكرية للجهد المتميز والاخلاص في العمل علي مدار الايام الماضية كذلك ثمنت مجهودات رجال التربية الرياضية توجيه عام وموجهين ومعلمين بعد تنظيم عرض رياضي شامل مبهر لالعاب الكاراتيه والجودو برزت خلاله المهارات الفنية واللياقة البدنية وحسن التدريب والانتماء الوطني للطلاب حيث كان مسك ختام الاحتفالية تابلوه فني جميل أزدان برفع علم مصر خفاقا مع تنظيم بديع لطلاب العرض الرياضي

و أثنت نادية فتحي علي التألق المستمر لفريق كورال المديرية بقيادة موجه عام الموسيقي والذي برع اليوم خلال الحفل في تقديم عدة اغاني جميلة معبرة عن الانتماء الوطني لاقت الاستحسان والاشادة من الجميع ايضا أشادت بمجهودات توجيه عام رياض الاطفال قيادة وموجهين ومعلمين بعد تقديم البراعم لبعض العروض الفنية الجيدة التي لاقت صدي واسعا من اعجاب السادة الحضور.