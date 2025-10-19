برلمانية: مصر تقود أفريقيا بآليات وأفكار جديدة وتطبق تجربتها التنموية في القارة

أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، علي أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة انعقاد النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المُستدامين، تحت عنوان "عالم فى تغير وقارة فى حراك: مسيرة تقدم إفريقيا فى ظل التحولات العالمية"، في تحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي ويعزز من ميسرة السلام والتنمية المستدامين بالقارة السمراء.

وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، إن نسخة هذا العام من المنتدى تسلط الضوء، على أبرز التحديات الأمنية القائمة فى إفريقيا، وأنجح السبل فى التعامل معها، إلى جانب جهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، ودعم التفعيل الكامل لسياسة الاتحاد الإفريقى المحدثة ذات الصلة، فى إطار تحقيق السلام والتنمية المستدامين، بالإضافة إلي ما يتناوله المنتدى، من موضوعات الاستثمار فى البنية التحتية والممرات الإستراتيجية، ودور القطاع الخاص والشراكات المبتكرة، فى تحقيق أهداف التنمية، والاهتمام بالمرأة والشباب.

وأوضحت أن المنتدي منصة لعرض تحديات القارة والتوصل لحلول شاملة وعادلة لها، بما يحفظ حق شعوبها فى التنمية والاستقرار بكافة جوانبه.

وأشارت عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، إلى أن محور السلام المستدام يتمثل في تنفيذ مبادرة إسكات البنادق ووقف النزاعات المسلحة ومكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير المشروعة، كما يتمثل محور التنمية المستدامة وفقا لأجندة تنمية إفريقيا 2063، وذلك لحين استثمار موارد القارة لتحقيق آمال وطموحات شعوبها وزيادة التجارة بين دول القارة، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا، فضلا عن تطوير البنية التحتية في قمة الدول الإفريقية وتنظيم دور المرآه الإفريقية في تحقيق السلام والتنمية في القارة.

وتابعت نائبة حماة الوطن، أن الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة نجحت في تحقيق مكاسب كبيرة للقارة السمراء اقليميا ودوليا خاصة فيما يتعلق بجذب الإستثمارات العالمية للدول الافريقية وإقامة العديد من مشروعات البنية الاساسية والتحتية في مجالات النقل والكهرباء والطاقة ومشروعات التعليم والصحة، إضافة إلى أعطاء ملف إعادة الإعمار بعد النزاعات في القارة الافريقية اولوية قصوى والذي يعد واحدا من أهم الملفات أمام منتدى أسوان للسلام والتنمية والتواصل بين البلدان الأفريقية على جميع المستويات، مؤكدة أن مصر تقود أفريقيا بآليات جديدة، لا تبخل بكل ما تملك من إمكانيات وأفكار أو من خلال تجربتها الناجحة في التنمية الفريدة وغير المسبوقة فى أفريقيا والشرق الأوسط .

واختتمت النائبة نيفين حمدي، بيانها بالاشارة الي أن المنتدى بمثابة رسالة سلام من مصر ام الدنيا لكل شعوب العالم، وذلك لإيمانها الراسخ بأن السبيل الأمثل لإقرار السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، وفي العالم، هو العمل على معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات التي تهدد السلم والأمن، ومنع نشوب النزاعات والأزمات في المقام الأول، لا سيما من خلال وسائل الدبلوماسية والوساطة لتسوية الخلافات التي قد تنشأ بين الدول.