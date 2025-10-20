طريقة عمل كيك الزنجبيل.. خطوة بخطوة

قدمت الشيف نيرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيك الزنجبيل، فهي من المخبوزات الغير تقليدية التي لا يعرفها العديد ولكنك يمكنك تطبيقها في المنزل.

مقادير كيك الزنجبيل



● 1 كوب عسل أسود

● 1 كوب سكر

● 1 كوب زيت

● 2 و½ كوب دقيق أبيض

● 1 ملعقة صغيرة قرفة

● ½ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

● 2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

● 100 جرام زنجبيل طازج مبشور

● 2 بيض

طريقة تحضير كيك الزنجبيل



سخّن الفرن إلى 350 فهرنهايت، وضع ورق زبدة في قالب دائري 9 إنش بارتفاع 3 إنش أو قالب سبرنغ فورم.

اخلط الدبس والسكر والزيت. في وعاء آخر، اخلط الدقيق مع القرفة والقرنفل .

اغلِ كوب ماء، أضف البيكنج صودا، ثم امزجه مع خليط العسل الأسود. أضف الزنجبيل.

أضف المكونات الجافة تدريجياً، ثم البيض. اسكب في القالب واخبز حوالي ساعة حتى ينضج.

برد الكيك 30 دقيقة قبل إخراجه من القالب.