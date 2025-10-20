قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعرض على زيلينسكي التنازل عن أراضي أوكرانية لإنهاء الحرب الروسية
وزير الخارجية الأسبق: يزعجني التنافس على الريادة بين الدول العربية
هل مؤخر الصداق يؤخذ قبل توزيع الميراث؟.. اعرف حكم الشرع
وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات الأجنبية والآسيوية في مصر اليوم
وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه
الخلاف بين سيلينا جوميز وهايلي بيبر يعود للواجهة من جديد
هل ارتفع البانيه؟.. أسعار الفراخ اليوم الأثنين بكل أنواعها
هل يتخطى إنستاباي؟.. مزايا وخصائص تطبيق هوية الرقمي
رغم الغارات الإسرائيلية.. ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائما
إصابات واعتقالات.. مظاهرات للحريديم ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل
بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
أدعية الرسول في الصلاة.. احفظها ولا تفوت ثوابها
مرأة ومنوعات

طريقة عمل كيك الزنجبيل.. خطوة بخطوة

طريقة عمل كيك الزنجبيل
طريقة عمل كيك الزنجبيل
هاجر هانئ

قدمت الشيف نيرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيك الزنجبيل، فهي من المخبوزات الغير تقليدية التي لا يعرفها العديد ولكنك يمكنك تطبيقها في المنزل.

مقادير كيك الزنجبيل


● 1 كوب عسل أسود

● 1 كوب سكر

● 1 كوب زيت

● 2 و½ كوب دقيق أبيض

● 1 ملعقة صغيرة قرفة

● ½ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

● 2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

● 100 جرام زنجبيل طازج مبشور

● 2 بيض

طريقة تحضير كيك الزنجبيل


سخّن الفرن إلى 350 فهرنهايت، وضع ورق زبدة في قالب دائري 9 إنش بارتفاع 3 إنش أو قالب سبرنغ فورم.
اخلط الدبس والسكر والزيت. في وعاء آخر، اخلط الدقيق مع القرفة والقرنفل .
اغلِ كوب ماء، أضف البيكنج صودا، ثم امزجه مع خليط العسل الأسود. أضف الزنجبيل.
أضف المكونات الجافة تدريجياً، ثم البيض. اسكب في القالب واخبز حوالي ساعة حتى ينضج.
برد الكيك 30 دقيقة قبل إخراجه من القالب.

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

