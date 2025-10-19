طريقة عمل كب كيك بالسمسم والطحينة ..بمذاق لا يقاوم

كب كيك بالسمسم والطحينة من الحلويات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ومختلف عن الحلويات التقليدية.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كب كيك بالسمسم والطحينة.



مقادير كب كيك بالسمسم والطحينة



● 2 كوب دقيق

● 2 بيضة

● ¼ كوب زيت

● رشة ملح

● ½ كوب عسل أسود

● ¼ كوب سكر

● ¼ كوب طحينة

● 1 باكو بيكنج بودر

● فانيليا

● 1 كوب لبن

● سمسم

● طحينة للأرضية

طريقة تحضير كب كيك بالسمسم والطحينة



يخلط البيض واللبن والزيت والفانيليا والسكر والعسل والطحينة

يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح

يضاف خليط البيض لخليط الزيت ويقلب كل الخليط

يدهن ورق أو قوالب الكب كيك بالطحينة ويرش بالسمسم

يضاف خليط الكب كيك

يوضع الكب كيك في الفرن حتى تمام النضج فى درجة حرارة 180

يقدم الكب كيك.