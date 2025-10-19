مختلف ولذيذ.. طريقة عمل دجاج بالزبدة

يعد الدجاج بالزبدة من الأكلات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الدجاج بالزبدة بخطوات بسيطة.
مقادير الدجاج بالزبدة
1 ك دجاج مكعبات كبيرة
1 كوب بصل مكعبات كبيرة
2 معلقة ثوم شرائح
2 معلقة جنزبيل شرائح
½ كوب صلصة
1 لتر كريمة
كمون
كزبرة مفرومة
كزبرة مطحونة
بابريكا
1 كوب زبدة
ملح
فلفل
طريقة تحضير دجاج بالزبدة
في طاسة على النار ضعي الزبدة ، بصل مكعبات ، مكعبات دجاج ،ثوم شرائح ، جنزبيل شرائح ، كمون ، بابريكا ، كزبرة ، ملح ، فلفل وتشوح المكونات جيداً
ضيفي الصلصة ، الكريمة ، كزبرة خضراء وتقلب المكونات جيداً
تترك المكونات قليلاً على النار حتى تمام الطهي
ضعي مكعبات الدجاج بالزبدة في طبق التقديم ثم تقدم.