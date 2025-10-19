مختلف ولذيذ.. طريقة عمل دجاج بالزبدة

يعد الدجاج بالزبدة من الأكلات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الدجاج بالزبدة بخطوات بسيطة.

مقادير الدجاج بالزبدة

1 ك دجاج مكعبات كبيرة

1 كوب بصل مكعبات كبيرة

2 معلقة ثوم شرائح

2 معلقة جنزبيل شرائح

½ كوب صلصة

1 لتر كريمة

كمون

كزبرة مفرومة

كزبرة مطحونة

بابريكا

1 كوب زبدة

ملح

فلفل

طريقة تحضير دجاج بالزبدة

في طاسة على النار ضعي الزبدة ، بصل مكعبات ، مكعبات دجاج ،ثوم شرائح ، جنزبيل شرائح ، كمون ، بابريكا ، كزبرة ، ملح ، فلفل وتشوح المكونات جيداً

ضيفي الصلصة ، الكريمة ، كزبرة خضراء وتقلب المكونات جيداً

تترك المكونات قليلاً على النار حتى تمام الطهي

ضعي مكعبات الدجاج بالزبدة في طبق التقديم ثم تقدم.