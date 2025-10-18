قدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مكرونة بالكبد والقوانص، فهي من الأكلات السهلة و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في البيت.

مقادير مكرونة بالكبد والقوانص



● مكرونة خواتم مسلوقة

● كبد وقوانص

● فلفل رومي مفروم

● بصل مفروم

● طماطم مكعبات

● فلفل حار أحمر حلقات

● بقدونس مفروم

● ثوم مفروم

● ملح

● فلفل أسود

● بهارات

● بابريكا

● نعناع جاف

● خل

● ليمون بلدي

● دبس رمان

طريقة تحضير مكرونة بالكبد والقوانص



تشوح القوانص في الزيت فى اناء على النار مع البصل والثوم والفلفل الرومى والحار والتوابل والخل وعصير الليمون

تضاف الكبدة ويقلب كل الخليط

تضاف الطماطم والبقدونس ودبس الرمان ويقلب كل الخليط

تضاف المكرونة المسلوقة ويقلب كل الخليط

يغرف ويقدم .