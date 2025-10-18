طريقة عمل أرز بولونيز.. جديدة وغير تقليدية

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أرز بولونيز، فهي من الأطباق الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.





مقادير أرز بولونيز

● أرز بسمتي

● لحمة مفرومة

● بصل مفروم

● قرفة ناعمة

● زنجبيل بودرة

● فلفل حار

● عصير طماطم

● صلصة طماطم

● زيت

● ملح

● فلفل أسود





طريقة تحضير أرز بولونيز