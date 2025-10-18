قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة
بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية نهائيا.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس
العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟
شنطة المدرسة.. تفاصيل صادمة في واقعة مـ.قتل طفل بالإسماعيلية
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب محليًا.. ونادي نجيب يوضح الأسباب
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
كارثة غذائية غير مسبوقة في غزة بسبب تدمير الاحتلال للأراضي الزراعية
بيراميدز يستدرج نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.. الليلة
ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة..والأرصاد تحذر المواطنين
الظهور الأول لـ ييس توروب.."الأهلي" يفتتح مشواره الأفريقي بمواجهة إيجل نوار البوروندي
فى ذكراه.. قصة زواج المخرج أحمد بدرخان من ثلاث فنانات
الموعد و طاقم التحكيم ... كل ما تريد معرفته عن مباراة السوبر الافريقي بين بيراميدز ونهضة بركان
مرأة ومنوعات

طريقة عمل أرز بولونيز.. جديدة وغير تقليدية

أرز بولونيز
أرز بولونيز

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أرز بولونيز، فهي من الأطباق الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.


 

مقادير أرز بولونيز

● أرز بسمتي

● لحمة مفرومة

● بصل مفروم

● قرفة ناعمة

● زنجبيل بودرة

● فلفل حار

● عصير طماطم

● صلصة طماطم

● زيت

● ملح

● فلفل أسود


 

طريقة تحضير أرز بولونيز

  • يقلب الأرز في الزيت في إناء على النار
  • يضاف الماء والملح حسب الحاجة ويقلب كل الخليط
  • توطى النار عند الغليان ويغطى الخليط ويترك على النار حتى النضج
  • تشوح اللحمة المفرومة في الزيت في إناء على النار
  • يضاف البصل المفروم والتوابل والملح والفلفل
  • يضاف الفلفل الحار ويقلب كل الخليط
  • يضاف عصير الطماطم وصلصة الطماطم ويقلب الخليط ويترك على النار حتى يتسبك
  • يغرف خليط اللحمة المفرومة مع خليط الأرز ويقدم.
