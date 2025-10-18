طريقة عمل أرز بولونيز.. جديدة وغير تقليدية

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أرز بولونيز، فهي من الأطباق الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.
مقادير أرز بولونيز
● أرز بسمتي
● لحمة مفرومة
● بصل مفروم
● قرفة ناعمة
● زنجبيل بودرة
● فلفل حار
● عصير طماطم
● صلصة طماطم
● زيت
● ملح
● فلفل أسود
طريقة تحضير أرز بولونيز
- يقلب الأرز في الزيت في إناء على النار
- يضاف الماء والملح حسب الحاجة ويقلب كل الخليط
- توطى النار عند الغليان ويغطى الخليط ويترك على النار حتى النضج
- تشوح اللحمة المفرومة في الزيت في إناء على النار
- يضاف البصل المفروم والتوابل والملح والفلفل
- يضاف الفلفل الحار ويقلب كل الخليط
- يضاف عصير الطماطم وصلصة الطماطم ويقلب الخليط ويترك على النار حتى يتسبك
- يغرف خليط اللحمة المفرومة مع خليط الأرز ويقدم.