أحمد موسى: ما نعيشه اليوم من أمن وسلام لا يقدر بثمن وارتفاع الأسعار واقع نعانيه جميعًا لكن الأمل قادم

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ما تمر به مصر اليوم من أمن واستقرار وسلام يعد مكسبًا عظيمًا لا يمكن مقارنته بما عاشه المصريون في فترات سابقة من فوضى وتهديدات، مشيرًا إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي كان يهدد المواطنين بالقتل ويزرع الخوف والانقسام في المجتمع، قبل أن تستعيد الدولة قوتها وهيبتها بفضل تضحيات مؤسساتها وشعبها.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن المصريين يعيشون اليوم مرحلة صعبة بسبب غلاء الأسعار، لكنه شدد على أن الأمن والأمان الحاليين لهما قيمة لا تقدر بثمن، مضيفًا:

«اللي إحنا فيه النهارده من أمن وسلام وحرية مايتقدرش بفلوس.. صحيح المواطن تعبان من الأسعار، لكننا مرينا من الأصعب ولسه هنعدي كمان المرحلة دي، لأننا معندناش غير مصر».

وأشار موسى إلى أن ارتفاع الأسعار طال السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن يوميًا، قائلًا: «الطماطم، اللحمة، الزيت، والمواصلات.. كله زاد، ومفيش رقابة كاملة 100%، المواطن بيدفع تمن كبير وبيعيش مرحلة ضاغطة، لكن لازم نعرف إن اللي جاي هيكون أفضل».

وأضاف الإعلامي أن المرتبات والمعاشات أصبحت لا تكفي احتياجات الكثير من الأسر المصرية، موضحًا: «الأسرة اللي عايزة تفطر فول وطعمية النهارده محتاجة 70 أو 80 جنيه، والناس حاسة بالوجع».

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بوضوح في الندوة التثقيفية الأخيرة للقوات المسلحة عن واقع الأسعار ومعاناة المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تعلم تمامًا حجم الضغوط المعيشية التي يواجهها الشعب.

وأوضح موسى أن الرئيس السيسي يتابع الأوضاع عن قرب من خلال تقارير دقيقة تصله بشكل مستمر، قائلاً: «الرئيس عارف كل حاجة، هو مواطن مصري قبل أي حاجة تانية، وحاسس بالناس».

وكشف موسى أن هناك أخبارًا إيجابية قادمة تخص منظومة الكهرباء سيتم الإعلان عنها قريبًا، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تمثل بارقة أمل للمواطنين وتؤكد أن مصر ماضية في طريقها نحو تحسين الخدمات ورفع كفاءة القطاعات الحيوية.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية رغم صعوبتها، إلا أنها محطة مؤقتة في طريق بناء الدولة الحديثة، داعيًا المواطنين إلى التمسك بالأمل والصبر والثقة في قدرة مصر على تجاوز الأزمات، قائلاً: «مرينا من الأصعب، وهنعدي اللي جاي، ومفيش غير مصر نحافظ عليها ونقف معاها».