قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسني: جيل التسعينيات لا يُنسى.. وتامر حسني أخويا في الفن والعروبة
الأسير أكرم أبو بكر: ممتنون لمصر على كرم الضيافة وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية
الداخلية تضبط منتحل صفة موظف خدمة عملاء أحد البنوك في المنيا
أمن القاهرة يضبط المتهمين باستدراج سمسار وإجباره على توقيع 20 إيصال أمانة
مصر على موعد مع موجة حارة؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد
بسبب كلب شرس.. شاب يطعن جاره في حلوان
وزير التموين: 162 قرشا تكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار
بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا
إخماد نيران حريق مصنع ملابس إثر ماس كهربائي بالمحلة دون إصابات| القصة الكاملة
منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتوج بـ14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا بتونس
مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: ما نعيشه اليوم من أمن وسلام لا يقدر بثمن وارتفاع الأسعار واقع نعانيه جميعًا لكن الأمل قادم

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ما تمر به مصر اليوم من أمن واستقرار وسلام يعد مكسبًا عظيمًا لا يمكن مقارنته بما عاشه المصريون في فترات سابقة من فوضى وتهديدات، مشيرًا إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي كان يهدد المواطنين بالقتل ويزرع الخوف والانقسام في المجتمع، قبل أن تستعيد الدولة قوتها وهيبتها بفضل تضحيات مؤسساتها وشعبها.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن المصريين يعيشون اليوم مرحلة صعبة بسبب غلاء الأسعار، لكنه شدد على أن الأمن والأمان الحاليين لهما قيمة لا تقدر بثمن، مضيفًا:

«اللي إحنا فيه النهارده من أمن وسلام وحرية مايتقدرش بفلوس.. صحيح المواطن تعبان من الأسعار، لكننا مرينا من الأصعب ولسه هنعدي كمان المرحلة دي، لأننا معندناش غير مصر».

وأشار موسى إلى أن ارتفاع الأسعار طال السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن يوميًا، قائلًا: «الطماطم، اللحمة، الزيت، والمواصلات.. كله زاد، ومفيش رقابة كاملة 100%، المواطن بيدفع تمن كبير وبيعيش مرحلة ضاغطة، لكن لازم نعرف إن اللي جاي هيكون أفضل».

وأضاف الإعلامي أن المرتبات والمعاشات أصبحت لا تكفي احتياجات الكثير من الأسر المصرية، موضحًا: «الأسرة اللي عايزة تفطر فول وطعمية النهارده محتاجة 70 أو 80 جنيه، والناس حاسة بالوجع».

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بوضوح في الندوة التثقيفية الأخيرة للقوات المسلحة عن واقع الأسعار ومعاناة المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تعلم تمامًا حجم الضغوط المعيشية التي يواجهها الشعب.

وأوضح موسى أن الرئيس السيسي يتابع الأوضاع عن قرب من خلال تقارير دقيقة تصله بشكل مستمر، قائلاً: «الرئيس عارف كل حاجة، هو مواطن مصري قبل أي حاجة تانية، وحاسس بالناس».

وكشف موسى أن هناك أخبارًا إيجابية قادمة تخص منظومة الكهرباء سيتم الإعلان عنها قريبًا، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تمثل بارقة أمل للمواطنين وتؤكد أن مصر ماضية في طريقها نحو تحسين الخدمات ورفع كفاءة القطاعات الحيوية.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية رغم صعوبتها، إلا أنها محطة مؤقتة في طريق بناء الدولة الحديثة، داعيًا المواطنين إلى التمسك بالأمل والصبر والثقة في قدرة مصر على تجاوز الأزمات، قائلاً: «مرينا من الأصعب، وهنعدي اللي جاي، ومفيش غير مصر نحافظ عليها ونقف معاها».

أحمد موسى صدى البلد غلاء الاسعار بنزين احتياجات اساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

ماسنجر

إغلاق ماسنجر نهائيا على هذه الأجهزة بدءا من 15 ديسمبر.. ما السبب؟

محمد شوقي

مصير غامض.. زد يستعد لـ إقالة نجم الأهلي| اعرف السبب

ترشيحاتنا

رضا فرحات

المؤتمر: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية وثيقة وعي وطني ترسم طريق الجمهورية الجديدة

كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي تعزز ثوابت الدولة وتؤكد على صمود المصريين

عمرو غلاب

قيادي بالجبهة الوطنية: كلمة الرئيس بالندوة التثقيفية تعيد تأكيد حقيقة تاريخية فارقة

بالصور

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

فيديو

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد