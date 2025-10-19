مايا دياب: يا مصر اديني فرح هديكي حب

شاركت الفنانة مايا دياب بعض الصور أثناء تواجدها في مصر، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت على الصور قائلة: "يامصر إديني فرح كمان، هديكي حب كمان".

مايا دياب في مهرجان الجونة

وفي حوار مايا دياب مع الإعلامية لميس الحديدي في افتتاح مهرجان الجونة عن حرصها على حضور مهرجان الجونة، قالت مايا دياب: “أنا بحب مصر جدًا، وأنا حريصة على حضور مهرجان الجونة السينمائي بالذات لأني بحب مصر وبحب طيبة أهلها، وهي بلدي التاني. يكفي حب واستقبال أهل مصر، وأقل رد للجميل إني أشارك فيه".

وأكدت أنها تعتبر مصر وطنها الثاني، بل "أكتر من بلدها"، مضيفة: “بحرص دايمًا أكون موجودة في مهرجان الجونة، والتنظيم هنا فعلًا أعلى من أي مهرجان على الكرة الأرضية".