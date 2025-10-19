طب الإسكندرية تحتفل بأبنائها الطلاب الجدد الملتحقين بالفرقة الأولى ببرنامج مانشستر

احتفلت إدارة كلية الطب بجامعة الإسكندرية بأبنائها الطلاب الجدد الملتحقين بالفرقة الأولى ببرنامج مانشستر للعام الأكاديمي 2025/2026، وذلك بالمجمع التعليمي بالمواساة، في أجواء يسودها الحماس والتفاؤل بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.



وخلال كلمتها، أعربت وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب الدكتورة إيمان يوسف عن فخرها واعتزازها بالنجاح المتواصل الذي يحققه البرنامج، مشيرة إلى أن هذا العام يشهد إقبالًا غير مسبوقً مع تضاعف أعداد الطلاب إلى نحو مائة طالب مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعكس ثقة الطلاب وأولياء الأمور في جودة البرنامج وتميزه الأكاديمي.



وأكدت الدكتورة إيمان يوسف أن هذا النجاح يعد ثمرة الجهود المخلصة والمستمرة من جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والإداريين بالمجمع التعليمي، الذين ساهموا بعزيمة وإخلاص في تحقيق هذا التطور المتميز.



وأشارت إلى أن احتفال كلية الطب بأبنائها الطلاب الجدد الملتحقين بالفرقة الأولى ببرنامج مانشستر يؤكد على التزام الكليّة بتوفير بيئة تعليمية متميزة تجمع بين الجودة الأكاديمية والرؤية العالمية في إعداد كوادر طبية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.