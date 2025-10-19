"الله يسدد احتياجاتنا في العالم".. في عظة الأحد للقس شنودة القمص

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس شنوده القمص كاراس كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والملحقة بكنيسة السيدة العذراء بدرياس في عين شمس، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

دعوة بطرس التلميذ

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الثاني من شهر بابة، وموضوع إنجيله وهو "دعوة بطرس التلميذ" في إنجيل معلمنا لوقا والأصحاح الخامس، مشيرًا إلى ضرورة العمق في الحياة الروحية مع الله، وممارسة التوبة الحقيقية باستمرار واكتساب الفضائل والسمو فيها، مع الثقة في الله القادر على سد مخاوفنا واحتياجاتنا.