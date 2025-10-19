مدير تعليم الإسكندرية يوجه بضرورة استمرار قوافل المتابعة اليومية ومجموعات الدعم

وجّه الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بضرورة استمرار قوافل المتابعة اليومية لمتابعة المدارس ومجموعات الدعم بجميع الإدارات التعليمية، والتأكد من انتظام الدراسة واستكمال الاستعدادات النهائية لامتحانات شهر أكتوبر.



جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية، وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام، وأحمد السيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وأميرة جبر مدير عام الشؤون التنفيذية، بالإضافة إلى مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة.



وأشار أبوزيد، بحسب بيان صادر عن المديرية اليوم الأحد، إلى أهمية تعزيز قيم الانتماء الوطني لدى الطلاب، مع توجيه المدارس إلى إبراز روح الولاء والانتماء.



كما وجّه الدكتور أبو زيد بتسجيل طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الذكاء الاصطناعي والبرمجة (Qureo)، باعتبارها لغة المستقبل ومفتاحًا رئيسيًا لفرص العمل في العصر الرقمي.



واختتم مدير المديرية الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مراعاة أولياء الأمور وتسهيل كافة الإجراءات لأبنائنا الطلاب، وخاصة ذوي الهمم، وتذليل أي معوقات قد تواجههم أثناء سير العملية التعليمية، مؤكدًا أن التعليم حق ومسؤولية مشتركة تتطلب التعاون والتكامل بين جميع أطراف المنظومة.