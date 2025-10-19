توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية المهندسين المصرية واللحام الأمريكية

شهدت جمعية المهندسين المصرية منذ قليل توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جمعية المهندسين المصرية وجمعية اللحام الأمريكية (AWS) والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي”، بهدف دعم برامج التدريب والتأهيل والاعتماد المهني في مجالات اللحام والهندسة التطبيقية.

تم التوقيع بحضور المهندس أسامة كمال رئيس جمعية المهندسين المصرية، والمهندس خالد إبراهيم رئيس شركة إنبي، والسيد ريتشارد آن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية اللحام الأمريكية، إلى جانب المهندس فاروق الحكيم الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية، وعدد من قيادات وأعضاء الجهات الثلاث المشاركة في البروتوكول.

وينص التعاون على تنفيذ سلسلة من الندوات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة المعتمدة من جمعية اللحام الأمريكية، بهدف رفع كفاءة المهندسين والفنيين المصريين في مجالات اللحام الصناعي والهندسة الميكانيكية، وتزويدهم بأحدث المعايير والتقنيات العالمية.

ومن المقرر أن تستضيف جمعية المهندسين المصرية فعاليات التدريب والندوات العلمية ضمن هذا البروتوكول، لتكون مركزاً لنقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الخبراء المحليين والدوليين.

وأكد المهندس أسامة كمال رئيس جمعية المهندسين المصرية، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الجمعية لزيادة أنشطتها وخدماتها المهنية لأعضائها، وجذب مزيد من المهندسين للانضمام إليها عبر تقديم برامج تدريبية مؤهلة بأسعار مخفضة ومزايا حصرية.

وأضاف :أن هذا التعاون مع هيئة عالمية بحجم جمعية اللحام الأمريكية وشركة وطنية رائدة مثل إنبي يمثل خطوة مهمة لرفع كفاءة الكوادر المصرية ودعم تأهيلهم للحصول على شهادات دولية معتمدة في تخصصات الهندسة واللحام، بما يواكب متطلبات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأشار إلى أن البروتوكول سيساهم في إتاحة فرص تدريب متقدمة لمهندسي القطاعات الصناعية المختلفة في مصر، ويفتح المجال أمام تنفيذ برامج تخصصية معتمدة تسهم في نهضة وتطوير الصناعة الوطنية.