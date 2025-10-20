شاهد على جريمة الإسماعيلية يكشف مفاجآت جديدة: شنطة الأشلاء اتغسلت واتنشرت

كشف محمد بنداري، أحد الشهود في جريمة الإسماعيلية التي هزّت الرأي العام، عن تفاصيل جديدة تتعلق بسير التحقيقات وما دار عقب وصول قوات الشرطة إلى موقع الجريمة.

سير التحقيقات

وقال بنداري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، إن النقيب محمود سأل الطفل يوسف عن سبب الجرح الموجود في يده، فأجاب الطفل بأنه أصيب بـ"موس" في المدرسة لكن بعد لحظات، لاحظ الضابط اختفاء الطفل وأفراد أسرته من الشقة لفترة وجيزة.

وأضاف الشاهد أن الضابط أثناء تفتيش الشقة لاحظ أن الشنطة التي كان يحملها يوسف والتي تبين لاحقًا أنها كانت تحتوي على أشلاء المجني عليه قد تم غسلها ونشرها على الحبل، كما وجد أن الكاب الخاص بالمتهم محمد كان هو الآخر معلقًا بجانبها.

خيوط الجريمة الغامضة

وأشار بنداري إلى أن الضابط عاد بعد ساعة أو ساعتين بصحبة يوسف ووالده، حيث تم استكمال التحقيقات داخل مركز الشرطة لكشف خيوط الجريمة الغامضة.