قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام غزة: الاحتلال ارتكب منذ انتهاء الحرب 80 خرقاً موثقاً
بعد تمويل بريطانيا للمواطنين اليهود.. مرصد الأزهر يدعو إلى حماية الجاليات الدينية
وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي.. ويعلن إنشاء طريق حر جديد
بعد خفض الفائدة.. شهادات البنك الأهلي تتصدر خيارات الاستثمار
تحرك 9 آلاف طن مساعدات عاجلة من الهلال الأحمر إلى غزة
اشتروا عقارات وسيارات.. 5 تجار مخدرات يغسلون 80 مليون جنيه
لست الأفضل.. تعليق مفاجئ من مدرب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب
بعد انتخابه رئيسا لدولة بوليفيا.. من هو رودريجو باز ؟
تقدم أعمال إحلال قنطرة فم بحر مويس.. وسويلم يوجه بالحفاظ على الطابع الأثري
دار الإفتاء: المودة والرحمة أساس تماسك الأسرة واستقرار الزواج
روسيا: أي سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع
الخطيب: نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إشادة أوروبية بدور الهيئة القومية لسلامة الغذاء

الهيئة القومية
الهيئة القومية
ولاء عبد الكريم

حظيت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتقدير وإشادة من بعثة المفوضية الأوروبية عقب الزيارة التفتيشية التي جرت خلال الفترة من 5 إلى 16 أكتوبر 2025 لتقييم النظام الرقابي المصري على متبقيات المبيدات في الحاصلات الزراعية المصدّرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

تأتي الزيارة في إطار جهود الهيئة لدعم وتنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية، حيث شملت المراجعة عدداً من المحاصيل الزراعية من بينها البرتقال، فاكهة القشطة، الفلفل، ورق العنب، والفراولة الطازجة والمجمدة.

وتولت الهيئة، بصفتها نقطة الاتصال الرسمية مع المفوضية الأوروبية، تنسيق وتنظيم الزيارة بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي (CAPQ)، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (QCAP)، والمعمل المركزي للمبيدات (CAPL)، إلى جانب المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية.

تضمنت الزيارة عدداً من الاجتماعات الفنية والزيارات الميدانية للمزارع ومحطات التعبئة والمصانع وشركات المبيدات والمصدرين، حيث أشاد وفد المفوضية الأوروبية بكفاءة النظام الرقابي المصري القائم على تحليل المخاطر، وبقدرات المفتشين والفاحصين، وبسرعة استجابة الهيئة في التعامل مع أي مستجدات تتعلق بسلامة الغذاء.

وأشار الوفد كذلك إلى الانخفاض الكبير في نسب رفض الموالح المصرية المصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي من 15% إلى 2.1% خلال الموسم التصديري الأخير، مؤكداً أن ذلك يعكس فاعلية النظام الرقابي الذي تطبقه الهيئة وآلياتها في سحب العينات وفقاً للمخاطر، والرقابة على المنشآت المصدّرة لضمان الالتزام بالمعايير الأوروبية.

وفي ختام الزيارة، عبّر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي خلال لقائه بالدكتور طارق الهوبي عن تقديره العميق للهيئة القومية لسلامة الغذاء على التنظيم المحكم والتنسيق الفعّال بين مختلف الجهات المصرية، مؤكداً أن النظام الرقابي المصري يتميز بالكفاءة العالية والتكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بسلامة الغذاء.

وتؤكد هذه الزيارة على نجاح الهيئة في اجتياز مراجعات الاتحاد الأوروبي السابقة واستمرارها في ترسيخ ثقة الشركاء الأوروبيين في منظومة الرقابة المصرية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية وتحقيق متطلبات الأسواق الخارجية.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء الغذاء سلامة الغذاء الصادرات المصرية الصادرات النظام الرقابي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

بالصور

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

MG
MG
MG

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد