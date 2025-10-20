مجدي يعقوب: بدون المرأة والشباب لن يوجد تقدم أو تنمية

أكد طبيب القلب العالمي السير مجدي يعقوب، أن مصر دولة كبيرة تظهر للعالم أنها قادرة على العمل وتحقيق أفضل النتائج، بالمشاركة.

وأضاف يعقوب خلال لقاء للقاهرة الإخبارية، أن مصر منذ زمن القدماء المصريين ومصر بقيادة الرئيس السيسي تظهر للعالم معنى السلام، وحب الإنسانية وأن هذه الأشياء جميلة.

ولفت إلى أن منتدى أسوان يمثل منصة للسلام والتنمية لأفريقيا والعالم، وأن ما يتم على أرض مصر يهم جميع دول العالم.

وأشار إلى أنه بدون المرأة والشباب لن يكون هناك تقدم أو تنمية، أفريقيا جميعها بلاد نامية وتمتلئ بالموارد الطبيعية والكوادر البشرية.