هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لدخول المساعدات إلي غزة
مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال خطيرة
أخبار البلد

وزير الري: تأهيل المنشآت المائية أحد أدوات تطوير منظومة توزيع المياه

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن تأهيل المنشآت المائية يعد أحد أدوات تطوير منظومة توزيع المياه، اعتمادا على التصرفات المائية بديلا عن المناسيب، ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0).

كان وزير الري، قد تلقى تقريرا من رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى المهندس ياسر الشبراخيتي، يستعرض موقف تنفيذ عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس بمحافظة القليوبية، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع 18%، وتم الانتهاء من أعمال الستائر المعدنية، وجار الانتهاء من تنفيذ أعمال الحوائط الساندة بالبر الأيمن للتجهيز لأعمال تنفيذ تحويلة المياه، كما تم البدء بأعمال الصيانة الخاصة بالقنطرة القديمة للحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة وضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترة تنفيذ المشروع.

ووجه الدكتور سويلم، بمراعاة كافة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ، ومتابعة أعمال الرقابة على الجودة وتنفيذ الاختبارات اللازمة للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات والإشتراطات الفنية واجبة التنفيذ.

كما وجه أيضا بالحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة القديمة، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في عمليات الترميم للحفاظ علي الطابع الأثري للقنطرة التي مر على إنشائها حوالي 150 عاما.

وأوضح الوزير أنه بناء على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها ل54 ألف منشأ مائي بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت، فقد بدأت الوزارة في تنفيذ مشروع "تأهيل المنشآت المائية"، حيث يتم حاليا تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ل522 منشأ مائيا متنوعا، كما تم إجراء تقييم مفصل ل1067 منشأ، وجار عمل معاينة لتقييم 2216 منشأ مائيا آخر.

