وزير الري: تأهيل المنشآت المائية أحد أدوات تطوير منظومة توزيع المياه

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن تأهيل المنشآت المائية يعد أحد أدوات تطوير منظومة توزيع المياه، اعتمادا على التصرفات المائية بديلا عن المناسيب، ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0).

كان وزير الري، قد تلقى تقريرا من رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى المهندس ياسر الشبراخيتي، يستعرض موقف تنفيذ عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس بمحافظة القليوبية، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع 18%، وتم الانتهاء من أعمال الستائر المعدنية، وجار الانتهاء من تنفيذ أعمال الحوائط الساندة بالبر الأيمن للتجهيز لأعمال تنفيذ تحويلة المياه، كما تم البدء بأعمال الصيانة الخاصة بالقنطرة القديمة للحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة وضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترة تنفيذ المشروع.

ووجه الدكتور سويلم، بمراعاة كافة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ، ومتابعة أعمال الرقابة على الجودة وتنفيذ الاختبارات اللازمة للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات والإشتراطات الفنية واجبة التنفيذ.

كما وجه أيضا بالحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة القديمة، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في عمليات الترميم للحفاظ علي الطابع الأثري للقنطرة التي مر على إنشائها حوالي 150 عاما.

وأوضح الوزير أنه بناء على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها ل54 ألف منشأ مائي بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت، فقد بدأت الوزارة في تنفيذ مشروع "تأهيل المنشآت المائية"، حيث يتم حاليا تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ل522 منشأ مائيا متنوعا، كما تم إجراء تقييم مفصل ل1067 منشأ، وجار عمل معاينة لتقييم 2216 منشأ مائيا آخر.