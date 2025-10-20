لم يهنئ المغرب.. ميسي يواسي لاعبي الأرجنتين بعد خسارة نهائي مونديال الشباب

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، رسالة للاعبي منتخب بلاده بعد خسارة نهائي كأس العالم للشباب أمام المغرب بهدفين دون رد، الليلة الماضية.

وكتب ميسي عبر حسابه على موقع “إنستجرام”: “ارفعوا رؤوسكم يا شباب.. لقد قدمتم بطولة مثيرة للإعجاب، ورغم أننا جميعًا أردنا أن نراكم ترفعون الكأس، إلا أننا سعداء بكل ما قدمتوه، ونفخر بدفاعكم عن ألوان المنتخب الأرجنتيني بقلوبكم”.

المغرب أول منتخب عربي يحصد اللقب



وبات المنتخب المغربي أول منتخب عربي يتوج بكأس العالم للشاب (تحت 20 عاماً)، كما أصبح ثاني منتخب إفريقي يظفر بالبطولة بعد غانا، التي توّجت بها عام 2009 بفضل تألق أندريه أيو.

يذكر أن منتخب مصر بقيادة أسامة نبيه ودع بطولة كأس العالم للشباب من دور المجموعات.