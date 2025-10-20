شاهد.. أهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

حقق منتخب المغرب لقب بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً بعد الفوز على الأرجنتين 2-0 في المباراة النهائية، الليلة الماضية.

أقيمت المواجهة الختامية على أرضية ملعب “تشيلي الوطني”، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية.

سيطرة مغربية تٌرجمت إلى هدف

بدأ منتخب المغرب اللقاء بتركيز عالٍ وتنظيم تكتيكي مميز، ما سمح له بفرض أسلوب لعبه والضغط على الدفاع الأرجنتيني، واستطاع اللاعبون تسجيل هدف التقدم في الشوط الأول، ما منحهم أفضلية نفسية ومعنوية كبيرة.

الهدف الثاني يقضي على آمال التانجو

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المغربي ضغطه الهجومي واستحواذه على الكرة، ليُسجِّل الهدف الثاني الذي وجَّه ضربة قاضية لآمال المنتخب الأرجنتيني في العودة، ومع هذا الهدف، اتضح أن الكأس في طريقها إلى بلد عربي لأول مرة في التاريخ.

شاهد أهداف مباراة المغرب والأرجنتين

🟣🎥 تقرير خاص | المغرب يحقق إنجازا تاريخيا ويتوج بلقب كأس العالم تحت 20 عاما بفوزه على الأرجنتين 2 - 0

🎙️ تقرير | يوسف سهيلي pic.twitter.com/bEIjtrrsEW — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) October 20, 2025

تعليق من مدرب المغرب

من جانبه قال محمد وهبي، مدرب المغرب، في تصريحات نقلتها صحيفة البطولة المغربية: “إن كنت اليوم مدربا متوجا باللقب، فذلك بفضل جهازي المعاون، لا أرى نفسي أفضل مدرب، لكنني أرى نفسي مدربا لأفضل فريق وأفضل جهاز معاون”.

وأضاف: "لم أشارك من قبل في بطولة بهذا الهدوء، لأن خلفي جهاز رائع، لم يراودني النوم ليلا، ونزلت في الرابعة فجرا لأجدهم لا يزالون يعملون".