ندوتان توعويتان حول التغيرات المناخية ومخاطر البلاستيك بمدرستي السلام الابتدائية بالغردقة

نفذت إدارة الإعلام والتثقيف البيئي بالإدارة العامة لشؤون البيئة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، ندوتين توعويتين بمدرستي السلام الابتدائية بنين والسلام الابتدائية بنات، ضمن خطة التوعية البيئية بمحور التربية والتعليم والأزهر الشريف، بهدف نشر الوعي البيئي بين الطلاب وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة.

وتناولت الندوتان قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على كوكب الأرض، إلى جانب الآثار السلبية للبلاستيك على البيئة البحرية والصحة العامة، حيث تفاعل الطلاب مع أخصائيي التوعية البيئية في أجواء حماسية تخللها حوار تفاعلي وأسئلة تعليمية تهدف لترسيخ المفاهيم البيئية بأسلوب مبسط وممتع.

كما تم تحفيز الطلاب بعدد من الهدايا الرمزية تشجيعًا لهم على تبني سلوكيات إيجابية تسهم في حماية المقومات الطبيعية للبحر الأحمر، وترسيخ مبدأ المسؤولية البيئية منذ الصغر.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار جهود محافظة البحر الأحمر لنشر الوعي البيئي في المؤسسات التعليمية، وربط الجيل الجديد بقضايا حماية البيئة البحرية والحفاظ على الموارد الطبيعية المستدامة.