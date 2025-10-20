قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لدخول المساعدات إلي غزة
مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال خطيرة
ندوتان توعويتان حول التغيرات المناخية ومخاطر البلاستيك بمدرستي السلام الابتدائية بالغردقة

ابراهيم جادالله

نفذت إدارة الإعلام والتثقيف البيئي بالإدارة العامة لشؤون البيئة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، ندوتين توعويتين بمدرستي السلام الابتدائية بنين والسلام الابتدائية بنات، ضمن خطة التوعية البيئية بمحور التربية والتعليم والأزهر الشريف، بهدف نشر الوعي البيئي بين الطلاب وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة.

وتناولت الندوتان قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على كوكب الأرض، إلى جانب الآثار السلبية للبلاستيك على البيئة البحرية والصحة العامة، حيث تفاعل الطلاب مع أخصائيي التوعية البيئية في أجواء حماسية تخللها حوار تفاعلي وأسئلة تعليمية تهدف لترسيخ المفاهيم البيئية بأسلوب مبسط وممتع.

كما تم تحفيز الطلاب بعدد من الهدايا الرمزية تشجيعًا لهم على تبني سلوكيات إيجابية تسهم في حماية المقومات الطبيعية للبحر الأحمر، وترسيخ مبدأ المسؤولية البيئية منذ الصغر.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار جهود محافظة البحر الأحمر لنشر الوعي البيئي في المؤسسات التعليمية، وربط الجيل الجديد بقضايا حماية البيئة البحرية والحفاظ على الموارد الطبيعية المستدامة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

