هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم جهود تعزيز أمن واستقرار الصومال
خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل تطوير الإعلام المصري
رياضة

المصري يقترب من ضم محمد عواد.. ومفاوضات متوقعة مع الزمالك

محمد عواد
محمد عواد
منتصر الرفاعي

كشف مصدر داخل نادي المصري البورسعيدي أن إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي اقتربت من التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن اللاعب أبدى ترحيبه بالانتقال إلى صفوف المصري، ما دفع إدارة النادي للتحرك الفعلي لضم الحارس، في ظل الحاجة لتدعيم هذا المركز بعد رحيل محمود جاد إلى بيراميدز.

وأكد المصدر أن الإدارة البورسعيدية تستعد لمخاطبة الزمالك رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا للدخول في مفاوضات مباشرة لإتمام الصفقة، خاصة بعد نيلها الضوء الأخضر من اللاعب.

 

يأتي هذا التحرك بناءً على طلب من نبيل الكوكي، المدير الفني للمصري، الذي شدد على ضرورة التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال الميركاتو الشتوي، لتعويض الفراغ الذي تركه جاد، وضمان المنافسة في مشوار الفريق بالدوري.

 

في سياق آخر، يواصل الجهاز الطبي بنادي المصري العمل على تجهيز الثنائي المصاب كريم بامبو ومحمد مخلوف، بعد غيابهما عن رحلة الفريق الأخيرة إلى ليبيا، وذلك من أجل لحاقهما بمواجهة سموحة المقبلة في الدوري، والمقررة يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً.

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

