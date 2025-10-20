المصري يقترب من ضم محمد عواد.. ومفاوضات متوقعة مع الزمالك

كشف مصدر داخل نادي المصري البورسعيدي أن إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي اقتربت من التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن اللاعب أبدى ترحيبه بالانتقال إلى صفوف المصري، ما دفع إدارة النادي للتحرك الفعلي لضم الحارس، في ظل الحاجة لتدعيم هذا المركز بعد رحيل محمود جاد إلى بيراميدز.

وأكد المصدر أن الإدارة البورسعيدية تستعد لمخاطبة الزمالك رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا للدخول في مفاوضات مباشرة لإتمام الصفقة، خاصة بعد نيلها الضوء الأخضر من اللاعب.

يأتي هذا التحرك بناءً على طلب من نبيل الكوكي، المدير الفني للمصري، الذي شدد على ضرورة التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال الميركاتو الشتوي، لتعويض الفراغ الذي تركه جاد، وضمان المنافسة في مشوار الفريق بالدوري.

في سياق آخر، يواصل الجهاز الطبي بنادي المصري العمل على تجهيز الثنائي المصاب كريم بامبو ومحمد مخلوف، بعد غيابهما عن رحلة الفريق الأخيرة إلى ليبيا، وذلك من أجل لحاقهما بمواجهة سموحة المقبلة في الدوري، والمقررة يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً.