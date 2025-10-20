قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم جهود تعزيز أمن واستقرار الصومال
خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل تطوير الإعلام المصري
عاصم الجزار: قنوات اتصال بين الأمانات النوعية للحزب والأعضاء من أجل خدمة الوطن والمواطن

أكد د.عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية على أهمية دور الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ في التعبير عن أراء وتوجهات ومبادئ حزب الجبهة وضرورة انعكاس ذلك على الأعضاء خلال المناقشات، مشيرا إلى أن الحزب سيكون بيت خبرة لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من خلال الأمانات النوعية المختلفة التي تزخر بالكفاءات، وأن التواصل سيكون مستمرا عبر آليات مختلفة، بين الهيئة البرلمانية والحزب، حيث سيتم مراجعة كافة الأدوات الرقابية للأعضاء، وتعميقها إذا احتاج الأمر.

العمل كفريق واحد يعكس قوة وتأثير الحزب في الشارع

وطالب الجزار الأعضاء بضرورة العمل كفريق واحد يعكس قوة وتأثير الحزب في الشارع.. جاء ذلك خلال اللقاء الأول الذي عقده رئيس الحزب مع أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ التي تضم 47 عضوا، بحضور السيد القصير الأمين العام للحزب، وأحمد رسلان أمين التنظيم واللواء أحمد سعد أمين العضوية.


وأضاف الجزار خلال الاجتماع الذي ناقش سبل تطوير الأداء البرلماني أن الحزب يسعى لترسيخ مبادئ المشاركة السياسية الفاعلة ودعم الدولة المصرية في جهودها للبناء والتنمية، مشددا على الأعضاء ضرورة الاهتمام بالمواطن والوطن في هذه المرحلة التي تحمل تحديات صعبة لأن عضوية المجالس النيابية ليست طرفا لكن دور ومسؤولية تحتم على الجميع العمل باجتهاد. 


ومن ناحيته أعلن السيد القصير ضم جميع النواب كأمناء مساعدين للحزب في محافظاتهم، وضمهم إلى كافة الأمانات النوعية المركزية بالحزب وفقا لتخصصاتهم، مطالبا الأعضاء بضرورة دعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب على مقاعد القائمة والفردي خلال الفترة المقبلة.


وأعلن القصير أن الأمانة العامة بصدد إنشاء مكتب فني بغرض التنسيق بين الهيئات البرلمانية للحزب، داخل مجلسي النواب والشيوخ، بهدف وحدة الموقف الحزبي داخل البرلمان وتبادل الخبرات التشريعية بين الأعضاء.

موضحا أن هناك دعما حزبيا كبيرا للنواب على مستوى الدراسات والإعلام، بما يعزز الصورة الإيجابية للحزب ورسالته الوطنية.

 مشددا على ضرورة دعم اعضاء الشيوخ لمرشحي الحزب فى انتخابات النواب بجميع المحافظات.

عاصم الجزار قنوات اتصال الأمانات النوعية للحزب المواطن الوطن

