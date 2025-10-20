قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
الكرملين يكشف سبب اختيار بوادبست لعقد القمة بين بوتين وترامب
وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق
موهبة مغربية تخطف الأضواء وتطرق أبواب أتلتيكو مدريد بعد التألق في مونديال الشباب
حماية المستهلك: تشديد الرقابة على الأسواق بعد رفع أسعار الوقود
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية
حبس رجل أعمال سنتين بتهمة الشروع في قـ.ـتل زوجته ونجله بالتجمع
الجيش اللبناني يحرر عراقيين اختطفهم عصابة سورية
محافظات

العائد الإيجابي لترشيد استهلاك الكهرباء.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

 نظم مجمع إعلام الوادي الجديد اليوم الاثنين 20/10/2025 ندوة إعلامية بعنوان "العائد الإيجابي لترشيد استهلاك الكهرباء" وذلك بمقر مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات وبحضور ريهام البرنس مدير إدارة المدرسة. حاضر في الندوة المهندسة أمانى سعد صابر مدير ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة بقطاع الكهرباء.


افتتحت اللقاء أزهار عبد العزيز مدير مجمع إعلام الوادي الجديد موضحة أهداف الحملة التي بداها القطاع فى يوليو الماضي وتستمر حتى ديسمبر والتى تواكب أهداف الدولة في تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة مؤكدة ان ترشيد الاستهلاك سلوك يجب الالتزام به حرصا على موارد الأسرة والدولة على حد سواء.


ومن جانبها تناولت المهندسة أمانى تعريف مصادر الطاقة والفرق بين الطاقة التقليدية والمتجددة وأوضحت خطة الدولة في توفير بدائل من مصادر الطاقة المتجددة وذكرت مصادر الطاقة الكهربية في مصر وتكلفتها . 

وأوضحت النتائج المترتبة على عدم توفير الكهرباء خاصة وانها أصبحت جزء لا يمكن الاستغناء عنه مع الحياة العصرية الحديثة وذكرت ان الاستهلاك المنزلى هو الأعلى في شرائح استخدام الكهرباء مقارنة بالتجارى والصناعة والزراعة او حتى انارة الشوارع وهو ما يتطلب من الأسرة إعادة النظر في كيفية الاستخدام داخل المنزل حتى نصل الى درجة الاستخدام الرشيد الذى يحافظ على الموارد وذلك عن طريق اتباع عدة من الإجراءات تبدأ من تصميم المنازل بحيث يتم الاعتماد على مصدر الضوء الطبيعي طوال فترات النهار ومرورا بشراء أجهزة ذات كفاءة عالية إضافة إلى تشغيل الأجهزة الكهربائية بعيدا عن وقت الذروة.

وكذا فصل مقابس الكهرباء لكافة الاجهزة حال عدم الاستخدام والتأكيد على استخدام لمبات الليد الموفرة عالية الكفاءة حتى وان كانت غالية الثمن وشرحت بالتفصيل الاستخدام الامثل واجراءات الصيانة لكافة الاجهزة المنزلية.

 ونصحت الطالبات بان يكون الترشيد خلق وسلوك في داخل المنزل وخارجه واكدت ان ذلك يعود بالنفع على الاسرة والمجتمع.
 

الوادى الجديد اخبار الوادي ندوه

