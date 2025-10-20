العائد الإيجابي لترشيد استهلاك الكهرباء.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد

نظم مجمع إعلام الوادي الجديد اليوم الاثنين 20/10/2025 ندوة إعلامية بعنوان "العائد الإيجابي لترشيد استهلاك الكهرباء" وذلك بمقر مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات وبحضور ريهام البرنس مدير إدارة المدرسة. حاضر في الندوة المهندسة أمانى سعد صابر مدير ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة بقطاع الكهرباء.



افتتحت اللقاء أزهار عبد العزيز مدير مجمع إعلام الوادي الجديد موضحة أهداف الحملة التي بداها القطاع فى يوليو الماضي وتستمر حتى ديسمبر والتى تواكب أهداف الدولة في تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة مؤكدة ان ترشيد الاستهلاك سلوك يجب الالتزام به حرصا على موارد الأسرة والدولة على حد سواء.



ومن جانبها تناولت المهندسة أمانى تعريف مصادر الطاقة والفرق بين الطاقة التقليدية والمتجددة وأوضحت خطة الدولة في توفير بدائل من مصادر الطاقة المتجددة وذكرت مصادر الطاقة الكهربية في مصر وتكلفتها .

وأوضحت النتائج المترتبة على عدم توفير الكهرباء خاصة وانها أصبحت جزء لا يمكن الاستغناء عنه مع الحياة العصرية الحديثة وذكرت ان الاستهلاك المنزلى هو الأعلى في شرائح استخدام الكهرباء مقارنة بالتجارى والصناعة والزراعة او حتى انارة الشوارع وهو ما يتطلب من الأسرة إعادة النظر في كيفية الاستخدام داخل المنزل حتى نصل الى درجة الاستخدام الرشيد الذى يحافظ على الموارد وذلك عن طريق اتباع عدة من الإجراءات تبدأ من تصميم المنازل بحيث يتم الاعتماد على مصدر الضوء الطبيعي طوال فترات النهار ومرورا بشراء أجهزة ذات كفاءة عالية إضافة إلى تشغيل الأجهزة الكهربائية بعيدا عن وقت الذروة.

وكذا فصل مقابس الكهرباء لكافة الاجهزة حال عدم الاستخدام والتأكيد على استخدام لمبات الليد الموفرة عالية الكفاءة حتى وان كانت غالية الثمن وشرحت بالتفصيل الاستخدام الامثل واجراءات الصيانة لكافة الاجهزة المنزلية.

ونصحت الطالبات بان يكون الترشيد خلق وسلوك في داخل المنزل وخارجه واكدت ان ذلك يعود بالنفع على الاسرة والمجتمع.

