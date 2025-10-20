رئيس الإسماعيلي: لم نتسلم النادي الاجتماعي حتى الآن.. فيديو

كشف المهندس نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المستبعد، تفاصيل الأزمة التي يتعرض لها النادي بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بإحالة مجلس الإدارة للنيابة العامة.

وقال المهندس نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المستبعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن لجنة من الوزارة جاءت منذ أسبوعين وأنهت كل المشكلات، إلا أن وزارة الشباب والرياضة رفضت تسليم النادي حتى الآن، موضحًا أن النادي تم استلامه ابتدائيًا في 31 مارس 2024، لكنه لم يُسلم رسميًا.

وأضاف أن مسؤولي الوزارة قالوا إن المقاول له حقوق، وبدلًا من الاستلام الابتدائي قرروا الانتظار لحين الاستلام النهائي، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل «إهدارًا للمال العام».

وأكد أنه رجل أعمال وصاحب شركة مقاولات ويدرك تمامًا إجراءات التسليم، مشيرًا إلى أنه لم يخالف أي إجراء أثناء إدارته للنادي، قائلاً: «بعت اللاعبين بأفضل قيمة سوقية».

وأوضح أنه باع اللاعب إياد العسقلاني بمليون دولار، وعمر الساعي بـ50 مليون جنيه وهو يبلغ من العمر 19 عامًا، وعبدالرحمن مجدي بـ40 مليون جنيه، وإيهاب أنور بـ25 مليون جنيه، مشددًا على أن «كل هذه الأموال تم سدادها للمديونيات الدولية وليس في جيوبنا».

وأشار أبو الحسن إلى أن المجلس السابق هو من تسبب في كل المشكلات المالية، موضحًا أنه طلب دعمًا من الوزارة، لكن الدعم تم توجيهه للمجلس السابق بقيمة 60 مليون جنيه على ست دفعات، كل دفعة منها بقيمة 10 ملايين جنيه، مؤكدًا أنه يمتلك ما يثبت ذلك.