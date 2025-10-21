هند عبدالله: طفولتي كانت غير مستقرة وأمي توفيت أثناء الولادة.. فيديو

قالت هند عبدالله، مؤلفة مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" إن فترة طفولتها كانت غيرة مستقرة، فوالدتها توفيت أثناء الولادة، ولها 14 أخ وأخت أشقاء وغير أشقاء.

وأضافت هند الله، في برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة "دي ام سي"، أنها بسبب هذه البيئة الأسرية شعرت بعدم استقرار وأنا بحب أهلي جدا.

وتابعت: كنت بتنقل من بيت لبيت، وبالنسبالي خالتي هيا مامتي ومش فاهمة التنقل من بيت لبيت، بالرغم إني لم أتعرض لقسوة في المعاملة.

واستكملت: وقتها كطفلة كان الموضوع صعب جدا بالنسبالي، لكن لما كبرت اكتشفت إن دي أحلى حاجة حصلت في حياتي.