يسرا تشارك في حفل إطلاق تريلر فيلم أسد للفنان محمد رمضان

أقيم حفل خاص مساء أمس، للكشف عن أول لقطات وبرومو حصري من فيلم "أسد" على هامش فعاليات مهرجان الجونة.

وحرصت الفنانة يسرا على حضور الحفل الذي شهد تواجد عدد من الفنانين وتهنئة محمد رمضان والمخرج محمد دياب وجميع صناع العمل.

حضر الحفل المخرج محمد دياب والفنان محمد رمضان ورزان جمال وعدد من صناع ومنتجي الفيلم المقرر طرحه قريباً بالسينمات.

وعبر محمد رمضان عن سعادته بتجربة فيلم أسد والتعاون مع المخرج المصري العالمي محمد دياب والفنانة اللبنانية رزان جمال وعدد من الأبطال أبرزهم ماجد الكدواني وعلي قاسم وغيرهم.