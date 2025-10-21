ارتفاع نسب الإشغال السياحي بالغردقة قبل انطلاق الموسم الشتوي

تشهد مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر نشاطًا سياحيًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، حيث ارتفعت نسب الإشغال في الفنادق والمنتجعات السياحية إلى مستويات مرتفعة، مع تزايد حركة الرحلات الجوية الوافدة قبل انطلاق الموسم السياحي الشتوي الذي يُعد ذروة الإقبال على المقاصد المصرية.

61 ألف سائح في 72 ساعة عبر مطار الغردقة الدولي

وخلال الأيام الثلاثة الماضية فقط، استقبل مطار الغردقة الدولي نحو 341 رحلة طيران دولية قادمة من مختلف المطارات الأوروبية، على متنها أكثر من 61 ألف سائح من جنسيات متعددة، في مؤشر واضح على انتعاش الحركة السياحية بالبحر الأحمر مع اقتراب فصل الشتاء.

الشتاء.. الموسم الذهبي للسياحة بالبحر الأحمر

وأوضح الخبير السياحي عصام علي أن الربع الأخير من العام يمثل "الوقت الذهبي" للسياحة في البحر الأحمر، نظرًا لاعتدال الطقس وملاءمته لقضاء العطلات، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال الفندقي في مدينتي الغردقة ومرسى علم تجاوزت حاليًا 75%، مع توقعات بارتفاعها خلال الأسابيع المقبلة.

وقال إن المشهد السياحي في الغردقة يعكس حالة من الانتعاش الواضح، حيث تزدحم الشواطئ بالسياح الأوروبيين الذين يفضلون أجواء البحر الأحمر الدافئة في هذا الوقت من العام.

وأكد أن مؤشرات الحجز المسبق لفصل الشتاء مبشرة وتؤكد استمرار جاذبية المقصد المصري عالميًا.