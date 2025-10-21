بدء الجمعية العمومية لنادي الزمالك لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسى

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لقطات من الجمعية العمومية لنادي الزمالك لاعتماد التعديلات على لائحة النظام الأساسى.



أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الزمالك عن فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية منذ الساعة التاسعة صباح اليوم، الثلاثاء، ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً بموجب بطاقة العضوية، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

وتُعقد اليوم، الثلاثاء، الجمعية العمومية لنادي الزمالك (الاجتماع الخاص) لتوفيق الأوضاع بمقر النادي.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الآتي:

اعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادى لتتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ والصادر بموجب القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥.

- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور أربعة ألاف عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية، وتعتمد التعديلات المقترحة بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم.