قيادي بالجبهة الوطنية: القمة المصرية الأوروبية انطلاقة قوية لمصر في علاقاتها مع أوروبا

أكد عمرو غلاب، الأمين المساعد لأمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، أهمية القمة المصرية الأوروبية الأولى، والتي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذه القمة تأتي في توقيت هام، وتعمل على تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية على كافة المستويات.

انطلاقة قوية لمصر

وأوضح القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن هذه القمة تمثل انطلاقة قوية لمصر في علاقاتها مع أوروبا، لاسيما في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة دولية بفضل جهود القيادة السياسية.

وشدد عمرو غلاب، على أهمية استثمار ما ستسفر عنه القمة من اتفاقيات، وترجمتها بما يعود على مصر بالنفع سياسيا واقتصاديا.