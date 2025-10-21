قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غلق باب التصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك
الشرطة الهولندية توقف 230 مشجعا لنابولي قبل مواجهة آيندهوفن في دوري الأبطال
تشكيل برشلونة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.. يامال يقود الهجوم
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وفاركو
فئات ممنوعة من حج الجمعيات هذا العام.. هل أنت منهم؟
بيراميدز يواصل انتصاراته ويهزم فاركو بثنائية في الدوري
ماجدة خير الله تهاجم لميس الحديدي بسبب حوارها مع أمينة خليل في مهرجان الجونة
القبض على 3 بلطجية تعدوا على مسن بالقاهرة
الإفتاء: الخميس أول أيام شهر جمادى الأول لعام 1447 هجريا
بيراميدز يضيف الثاني في شباك فاركو برأسية مصطفى فتحي
بريطانيا ترفع هيئة تحرير الشام من قائمتها للمنظمات الإرهابية
يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي
ندوتا توعية بيئية بمدرستي السلام الابتدائية بنين وبنات بالغردقة حول التغيرات المناخية وأضرار البلاستيك

ابراهيم جادالله

نفذت إدارة الإعلام والتثقيف البيئي التابعة للإدارة العامة لشئون البيئة، ندوتين توعويتين بمدرستي السلام الابتدائية بنين والسلام الابتدائية بنات بمدينة الغردقة، وذلك ضمن خطة التوعية البيئية في محور التربية والتعليم والأزهر الشريف.

توعية الطلاب بالتغيرات المناخية وأضرار البلاستيك

تناولت الندوتان موضوعات التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة، إلى جانب الأضرار السلبية لاستخدام البلاستيك على البيئة البحرية وصحة الإنسان. وركزت الندوات على تنمية الوعي البيئي لدى الطلاب وتعريفهم بضرورة الحد من استخدام المواد البلاستيكية للحفاظ على الحياة البحرية الفريدة في البحر الأحمر.

تفاعل وحماس من الطلاب

شهدت الندوتان تفاعلًا كبيرًا من الطلاب مع أخصائيي التوعية البيئية، حيث جرت المناقشات في أجواء مليئة بالحماس والإيجابية. وتم تقديم هدايا رمزية لتحفيز الطلاب على تبني سلوكيات إيجابية في التعامل مع البيئة، وتشجيعهم على المشاركة في الحفاظ على المقومات الطبيعية التي تميز محافظة البحر الأحمر.

هدف الندوات

وأكد القائمون على الندوتين أن الهدف الأساسي من هذه الفعاليات هو غرس ثقافة الحفاظ على البيئة في نفوس الأجيال الجديدة، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في دعم جهود الدولة نحو التحول الأخضر ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

