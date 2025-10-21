ندوتا توعية بيئية بمدرستي السلام الابتدائية بنين وبنات بالغردقة حول التغيرات المناخية وأضرار البلاستيك

نفذت إدارة الإعلام والتثقيف البيئي التابعة للإدارة العامة لشئون البيئة، ندوتين توعويتين بمدرستي السلام الابتدائية بنين والسلام الابتدائية بنات بمدينة الغردقة، وذلك ضمن خطة التوعية البيئية في محور التربية والتعليم والأزهر الشريف.

توعية الطلاب بالتغيرات المناخية وأضرار البلاستيك

تناولت الندوتان موضوعات التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة، إلى جانب الأضرار السلبية لاستخدام البلاستيك على البيئة البحرية وصحة الإنسان. وركزت الندوات على تنمية الوعي البيئي لدى الطلاب وتعريفهم بضرورة الحد من استخدام المواد البلاستيكية للحفاظ على الحياة البحرية الفريدة في البحر الأحمر.

تفاعل وحماس من الطلاب

شهدت الندوتان تفاعلًا كبيرًا من الطلاب مع أخصائيي التوعية البيئية، حيث جرت المناقشات في أجواء مليئة بالحماس والإيجابية. وتم تقديم هدايا رمزية لتحفيز الطلاب على تبني سلوكيات إيجابية في التعامل مع البيئة، وتشجيعهم على المشاركة في الحفاظ على المقومات الطبيعية التي تميز محافظة البحر الأحمر.

هدف الندوات

وأكد القائمون على الندوتين أن الهدف الأساسي من هذه الفعاليات هو غرس ثقافة الحفاظ على البيئة في نفوس الأجيال الجديدة، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في دعم جهود الدولة نحو التحول الأخضر ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.