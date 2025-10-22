قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقة
من الذهب والفضة.. الوزراء يوافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي يشيد بدور مصر في إنهاء الحرب بغزة ويؤكد على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي
إمام عاشور وإبراهيم عادل ضمن قائمة الكاف لأفضل لاعب داخل القارة
الرئيس السيسي: مصر تلتزم بسياسة متزنة لأمن واستقرار الشرق الأوسط
أبو هميلة: القمة المصرية الأوروبية تعزز الشراكة الاستراتيجية وتعمق التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين
أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
الرئيس السيسي: الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا ومصر تلتزم بسياسة متزنة
9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري
ميدو يرد على تصريحات ياسين منصور الخاصة بتشجيع 70% من الشعب لـ الأهلي
استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مصر.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم
ملتقى الجالية الفلسطينية في بلجيكا يرحب بزيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل
يغني عن سمارت ووتش وبسعر لا يصدق.. خاتم ذكي جديد يغزو الأسواق

لمياء الياسين

أطلقت ريبوك أول جهاز لياقة بدنية قابل للارتداء، وهو خاتم ريبوك الذكي، في إطار شراكة عالمية جديدة مع F45 Training، أحد أسرع مجتمعات اللياقة البدنية نموًا في العالم 

خاتم ريبوك الذكي

يأتي خاتم ريبوك الذكي، بسعر 249 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة، يتتبع التدريب والتعافي والصحة اليومية في شاشة واحدة بسيطة. مصنوع من التيتانيوم، يراقب معدل ضربات القلب والنوم والنشاط والتعافي من خلال مستشعرات مدمجة، ثم يجمع كل ذلك في نتيجة واحدة على تطبيق ريبوك للياقة البدنية. 

يعد الهدف هو تسهيل فهم بيانات الصحة وجعلها مفيدة للتدريب اليومي.
يعمل الخاتم ببطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن، تدوم من 5 إلى 7 أيام حسب الاستخدام، ويستغرق شحنها أقل من ساعتين ويتصل الخاتم بتقنية بلوتوث 5.1، ويخزن بيانات لمدة تصل إلى 7 أيام، ويعد مقاوم للماء حتى عمق 5 أمتار. كما أنه مصمم لتحمل نطاق واسع من درجات الحرارة من -10 درجات مئوية إلى 52 درجة مئوية (من 14 إلى 125.6 درجة فهرنهايت)، مما يجعله موثوقًا به في معظم الظروف.

مواصفات وميزات خاتم ريبوك الذكي

لضمان ملاءمة مريحة، تقدم ريبوك طقمًا لتحديد مقاس الخاتم قبل الشراء. يُطلب من المشترين ارتداء الخاتم التجريبي لمدة ٢٤ ساعة على الأقل لاختيار المقاس المناسب. بعد تأكيد الطلب، يحصلون على قسيمة بقيمة ١٠ دولارات أمريكية لشراء الخاتم الذكي. 

تقول ريبوك إن الخاتم الذكي مصمم لمن يرغبون في الحصول على معلومات عن أدائهم دون الحاجة إلى ساعة ضخمة. تقيس المستشعرات الداخلية إيقاعات الجسم فورًا، وتعرض اتجاهات الموضة ونصائح شخصية عبر التطبيق ويعد خطوة رئيسية للمساعدة على التدريب بشكل أذكى والبقاء على اتصال بتقدمهم".

أول جهاز لياقة بدنية خاتم ريبوك الذكي تطبيق ريبوك للياقة البدنية إعادة الشحن الخاتم الذكي

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

الاتحاد السكندري

تبرعات وقروض.. رئيس الاتحاد السكندري: تحمّلت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور

ميدو

«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي

صورة أرشيفية

فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ- 2026 ببني سويف

عميد طب بني سويف

استقبال 20 ألف متردد بمستشفيات جامعة بني سويف

نائب محافظ الأقصر بشارك في احتفالية "كيان سند شباب الصعيد" لتكريم أبطال حرب السادس من أكتوبر

الأقصر.. احتفالية كيان سند شباب الصعيد تكرم أبطال حرب أكتوبر

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

استهلاك البنزين

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

أضرار خل التفاح.. تعرف عليها قبل استخدامه يوميا

أضرار خل التفاح

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

