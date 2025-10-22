يغني عن سمارت ووتش وبسعر لا يصدق.. خاتم ذكي جديد يغزو الأسواق

أطلقت ريبوك أول جهاز لياقة بدنية قابل للارتداء، وهو خاتم ريبوك الذكي، في إطار شراكة عالمية جديدة مع F45 Training، أحد أسرع مجتمعات اللياقة البدنية نموًا في العالم

خاتم ريبوك الذكي

يأتي خاتم ريبوك الذكي، بسعر 249 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة، يتتبع التدريب والتعافي والصحة اليومية في شاشة واحدة بسيطة. مصنوع من التيتانيوم، يراقب معدل ضربات القلب والنوم والنشاط والتعافي من خلال مستشعرات مدمجة، ثم يجمع كل ذلك في نتيجة واحدة على تطبيق ريبوك للياقة البدنية.

يعد الهدف هو تسهيل فهم بيانات الصحة وجعلها مفيدة للتدريب اليومي.

يعمل الخاتم ببطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن، تدوم من 5 إلى 7 أيام حسب الاستخدام، ويستغرق شحنها أقل من ساعتين ويتصل الخاتم بتقنية بلوتوث 5.1، ويخزن بيانات لمدة تصل إلى 7 أيام، ويعد مقاوم للماء حتى عمق 5 أمتار. كما أنه مصمم لتحمل نطاق واسع من درجات الحرارة من -10 درجات مئوية إلى 52 درجة مئوية (من 14 إلى 125.6 درجة فهرنهايت)، مما يجعله موثوقًا به في معظم الظروف.

مواصفات وميزات خاتم ريبوك الذكي

لضمان ملاءمة مريحة، تقدم ريبوك طقمًا لتحديد مقاس الخاتم قبل الشراء. يُطلب من المشترين ارتداء الخاتم التجريبي لمدة ٢٤ ساعة على الأقل لاختيار المقاس المناسب. بعد تأكيد الطلب، يحصلون على قسيمة بقيمة ١٠ دولارات أمريكية لشراء الخاتم الذكي.

تقول ريبوك إن الخاتم الذكي مصمم لمن يرغبون في الحصول على معلومات عن أدائهم دون الحاجة إلى ساعة ضخمة. تقيس المستشعرات الداخلية إيقاعات الجسم فورًا، وتعرض اتجاهات الموضة ونصائح شخصية عبر التطبيق ويعد خطوة رئيسية للمساعدة على التدريب بشكل أذكى والبقاء على اتصال بتقدمهم".