العدل الأمريكية تتوصل إلى اتفاق مع جامعة فرجينيا لإنهاء تحقيقات إدارة ترامب
الرئيس السيسي يشارك في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
في عظته الأسبوعية.. البابا تواضروس يقدم الأبعاد السبعة لكلمة الله في حياة الإنسان
الرئيس السيسي يشارك في عشاء عمل على هامش القمة المصرية الأوروبية
الرئيس السيسي: نسعى لمشاركة واسعة في مؤتمر إعادة الإعمار.. ومصر تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار بالسودان وليبيا
القمة المصرية الأوروبية.. الرئيس السيسي يؤكد: مصر عمق استراتيجي وشريك موثوق للاتحاد الأوروبي
علي الحجار يتألق في مهرجان الموسيقى العربية وسط حضور كامل العدد
أسعار الذهب تختم التعاملات بارتفاع 80 جنيها
الرئيس السيسي: أطلعت القادة الأوروبيين على ما بذلته مصر من جهود للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل بغزة
الرئيس السيسي: مصر معبر آمن وجسر حيوي لأوروبا وشريك جاد لاستقبال الاستثمارات
السفير يوسف الشرقاوي: القمة المصرية الأوروبية الأولى تمثل نقلة تاريخية في العلاقات الثنائية
مرأة ومنوعات

برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025.. مشاكل مع الأشقاء

برج الحمل
برج الحمل
حياة عبد العزيز

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

لن تؤثر أي مشكلة خطيرة على حياتك العاطفية. كن حذرًا بشأن إنتاجيتك في العمل. تعامل مع ثروتك بحذر، وابتعد عن التسوق الفاخر. ستواجه صحتك بعض المشاكل..

توقعات برج الحمل صحيا 

تجنب المراهنات الخطرة أو المشتريات المفاجئة. راجع الفواتير المتكررة وألغِ ما لا تستخدمه. ستتراكم المدخرات الصغيرة من الخيارات اليومية على مدار الأسابيع. إذا كنت تفكر في نفقات أكبر، فتحدث مع عائلتك وضع ميزانية مختصرة أولًا. قد يأتي دخل إضافي من مهام صغيرة أو من شخص متعاون. 

توقعات برج الحمل عاطفيا 

خصص الجزء الثاني من اليوم لمناقشة علاقتك مع الوالدين. قد تصبح بعض العلاقات العاطفية مؤذية، وقد تفضل النساء الخروج منها.  

برج الحمل اليوم مهنيا

يُعدّ الجزء الثاني من اليوم مناسبًا لتحديث ملفك الشخصي على مواقع التوظيف. قد يحضر من لديهم مقابلات عمل اليوم بثقة، قد يوقع رجال الأعمال صفقات جديدة اليوم، بينما سينجح الطلاب الذين يجتازون الامتحانات.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة 

قد تواجه أيضًا مشاكل مع أشقائك بشأن ممتلكات العائلة، سيحصل رجال الأعمال على تمويل إضافي من خلال شراكات، وقد يوسعون أعمالهم إلى مواقع جديدة.

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

محكمة - أرشيفية

إحالة موظف بمدرسة لغات للمحاكمة الجنائية بتهمة هتك عرض فتاة بالقاهرة

رئيس النيابة الإدارية

لبحث سبل التعاون.. رئيس النيابة الإدارية يزور محافظ الإسكندرية

جثة - أرشيفية

مصرع طفل داخل مصعد عقار في مدينة السلام

بالصور

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان

أول صور تجسسية.. بي واي دي دولفين تعود بجيل جديد كليا

بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

دوللي شاهين
دوللي شاهين
دوللي شاهين

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

