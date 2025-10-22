قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النجم التركي سركان شاي أوغلو: الجونة «مكان خلاب» وسأزور الأهرامات في أقرب وقت |فيديو
استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل
وزير الخارجية: تعنت إثيوبيا أوصل مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود.. ومصر ستدافع عن أمنها المائي
رسمياً.. إلغاء مباراة برشلونة وفياريال في ميامي لهذا السبب
زيادة إصابات الجديري المائي بمدرسة المنوفية لـ24 وعزل المصابين 10أيام وتطهير الفصول
الأسعار أول نوفمبر.. 12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية | تفاصيل
مسئول بالبيت الأبيض: لا توجد خطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب
باريس: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر بـ88 مليون يورو
إندبندنت: إرسال قوات بريطانية إلى إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة
دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين آرسنال وأتلتيكو مدريد
يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء
مانشستر سيتي يتقدم على فياريال بثنائية في الشوط الأول بدوري الأبطال
مرأة ومنوعات

برج الحمل.. حظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025: مراقبة مشاعرك

حياة عبد العزيز

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.


 

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025


كن هادئًا في حياتك العاطفية، وحقق أفضل النتائج في عملك. تغلب على مشاكلك المالية وتجنب النفقات غير الضرورية. احرص على اتباع نمط حياة صحي.

توقعات برج الحمل صحيا 

تجنب المراهنات الخطرة أو المشتريات المفاجئة راجع الفواتير المتكررة وألغِ ما لا تستخدمه. ستتراكم المدخرات الصغيرة من الخيارات اليومية على مدار الأسابيع. إذا كنت تفكر في نفقات أكبر، فتحدث مع عائلتك وضع ميزانية مختصرة أولًا. قد يأتي دخل إضافي من مهام صغيرة أو من شخص متعاون. 

توقعات برج الحمل عاطفيا 

من الجيد مراقبة مشاعرك قد يُثير حبيبك اليوم خلافاتٍ حول أمورٍ تافهة. عليك توخي الحذر عند التعبير عن مشاعرك. قد يُسيء حبيبك فهم كلمة أو عبارة أثناء المحادثة، مما قد يُسبب مشاكل. سيسعد من انفصلوا مؤخرًا بمعرفة أن شخصًا جديدًا سيدخل حياتهم.

برج الحمل اليوم مهنيا

سيسافر متخصصو تكنولوجيا المعلومات إلى مكتب العميل، وأحيانًا إلى مواقع خارجية. يجب على من يتعاملون مع الآلات توخي الحذر بشأن الإنتاجية. على رجال الأعمال توخي الحذر بشأن مسؤولياتهم، وقد تكون الشراكات الجديدة بالغة الأهمية أيضًا. سيجتاز الطلاب امتحاناتهم اليوم.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة 

قد تشتري اليوم أيضًا أجهزة إلكترونية. عليك أيضًا توخي الحذر عند إجراء معاملات إلكترونية مع أشخاص لا تعرفهم. قد تكون هناك نقاشات عائلية متعلقة بالعقارات. عليك اتباع نهج بناء في هذا الشأن. سيحصل بعض رجال الأعمال على دعم مالي من شركائهم، مما سيساعد الشركة على مواصلة عملها

