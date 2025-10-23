قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العدل الأمريكية تتوصل إلى اتفاق مع جامعة فرجينيا لإنهاء تحقيقات إدارة ترامب
الرئيس السيسي يشارك في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
في عظته الأسبوعية.. البابا تواضروس يقدم الأبعاد السبعة لكلمة الله في حياة الإنسان
الرئيس السيسي يشارك في عشاء عمل على هامش القمة المصرية الأوروبية
الرئيس السيسي: نسعى لمشاركة واسعة في مؤتمر إعادة الإعمار.. ومصر تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار بالسودان وليبيا
القمة المصرية الأوروبية.. الرئيس السيسي يؤكد: مصر عمق استراتيجي وشريك موثوق للاتحاد الأوروبي
علي الحجار يتألق في مهرجان الموسيقى العربية وسط حضور كامل العدد
أسعار الذهب تختم التعاملات بارتفاع 80 جنيها
الرئيس السيسي: أطلعت القادة الأوروبيين على ما بذلته مصر من جهود للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل بغزة
الرئيس السيسي: مصر معبر آمن وجسر حيوي لأوروبا وشريك جاد لاستقبال الاستثمارات
السفير يوسف الشرقاوي: القمة المصرية الأوروبية الأولى تمثل نقلة تاريخية في العلاقات الثنائية
مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025: كرس وقتا للحب

حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

فيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان

يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

حافظ على قوة علاقتك وكرّس وقتًا أطول لعلاقة الحب. أداؤك في العمل سيُشيد بك. تجنّب الإنفاق غير المبرر، وقد تحتاج أيضًا إلى الاهتمام بصحتك.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

قد تحتاج اليوم إلى مزيد من التركيز. قد يجد العاملون في مجالات الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والإعلان، والموارد البشرية، والخدمات المصرفية، والكهرباء، والهندسة المعمارية، والمبيعات، والطيران فرصًا جديدة اليوم.  

برج الميزان اليوم عاطفيًا

 من الجيد قضاء المزيد من الوقت مع الحبيب في إجازة معًا، فهي أيضًا طريقة جيدة للتعارف. سيكون هذا أكثر فعالية لمن هم جدد في العلاقات. قد تحمل النساء المتزوجات اليوم. قد تبدو بعض العلاقات سامة، وقد ترغب النساء في الخروج منها... 

برج الميزان اليوم صحيًا

 قد تُصاب بمشاكل في الصدر، بينما قد تشتكي النساء أيضًا من أمراض العظام. قد تقع حوادث خطيرة، لذا عليك توخي الحذر أثناء القيادة أو المشاركة في رياضات المغامرات. تجنب الألعاب الخطرة تمامًا اليوم. لا ترفع أشياء ثقيلة اليوم.

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

 ستحقق نجاحًا في سوق الأسهم وأعمال المضاربة، مما يعني أنك ستتمكن من التخطيط لاستثمارات واسعة النطاق، ولكنك ستحصل على التوجيه المناسب من خبير. 

برج الميزان حظك اليوم توقعات الابراج الميزان وحظك اليوم الميزان اليوم

