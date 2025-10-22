قافلتان مجانيتان لتوفير الرعاية الطبية لأهالي مدينة مرسى مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن تنظيم قافلتين طبيتين مجانيتين بمدينة مرسى مطروح، بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم بدران الخيرية، وذلك خلال الفترة من 23-24 أكتوبر الجارى بالتعاون مع شركة أباتشي خالدة، فى إطار جهود المشاركة المجتمعية الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع محافظة مطروح لتوفير مزيد من الخدمات لأهالي مطروح.

ووجه محافظ مطروح بتقديم جميع التيسيرات بالتنسيق بين مديرية الصحة ومركز ومدينة مرسى مطروح ومديرية التضامن الاجتماعي لإنجاح أعمال القافلة، والإعلان عنها والتخصصات التي تضمها لتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

ويتم تنفيذ القافلة الأولى يوم الخميس الموافق ٢٣ أكتوبر بالوحدة الصحية بالريفية (السادات).

والقافلة الثانية يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر بالوحدة الصحية بمنطقة السنوسية بمدينة مرسى مطروح.

وتضم القوافل أطباء متخصصين في تخصصات “الباطنة، الرمد، الجلدية، الأطفال”، مع توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق، استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس الثلاثاء، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة اللواء دكتور إسماعيل عبد الرحمن، وبحضور الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام، وأمل عوض، منسق وحدة حقوق الانسان بالمحافظة.

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر لجهود المجلس إيماناً برسالته السامية، مشيداً بالتعاون بين المحافظة والمجلس في تدريب عدد من منسقى وحدات حقوق الإنسان في عدد من القطاعات التنفيذية بالمحافظة على مدار يومين ب 30 متدربا بمكتبة مصر العامة، من خلال عدد من ورش العمل والمحاضرات للتعريف بالمجلس وجهوده في متابعة الالتزام بتطبيق القانون والحرص على وضع حقوق الانسان في الأولويات في جميع المجالات.

وشدد على أهمية التواصل المستمر لتبادل الخبرات والاستماع لجميع الآراء والمقترحات والتعرف على كل جديد في مجال حقوق الإنسان في إطار جهود الدولة ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الإنسان فكرياً وصحياً وثقافياً واجتماعياً وقبل ذلك إنسانيا، بما يحافظ على كرامته ويصون إنسانيته التى كرمها الله عز وجل.

وقام الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، بتسليم شهادات اجتياز الدورة للمتدربين ل30 متدربا.

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحرصه على تنظيم ورش عمل بمطروح، مرحباً بتنظيم مزيد من الفعاليات والزيارات القادمة لمطروح مع تقديم جميع أوجه الدعم لدور المجلس والتعاون في تنفيذ العديد من الدورات واللقاءات وورش العمل.

مع التأكيد على أهمية استفادة المتدربين من ورش العمل وتحقيق المرجو من أجل مزيد من الحياة الكريمة لأهالي مطروح.

يذكر أن وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى محافظة مطروح ضم كلا من اللواء دكتور إسماعيل عبد الرحمن، عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، وعلا نجاح، مديرة لجنة التدريب وبناء القدرات بالمجلس، وطه القصراوي، مدير وحدة البحث، ونجوى إبراهيم، مديرة اللجنة التشريعية.