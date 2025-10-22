قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة مطروح تنظم ندوة تثقيفية للطلاب عن انتصارات أكتوبر المجيدة

محافظ مطروح خلال فاعليات الندوة
محافظ مطروح خلال فاعليات الندوة
ايمن محمود

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عمرو المصرى رئيس جامعة مطروح الندوة التثقيفية لانتصارات أكتوبر المجيدة التي نظمتها محافظة مطروح بالتعاون مع جامعة مطروح بمناسبة  الذكرى الوطنية الخالدة وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بحضور الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام واللواء أسامة السواح مستشار  الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والنائب أحمد جمعة بدر عضو مجلس الشيوخ والعمدة مبروك أبو الحشر رئيس مجلس العمد والمشايخ والدكتور ياسر غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتورة لبنى شعبان مدير مركز أسر الشهداء بجامعة مطروح  والسادة وعمداء وأساتذة جامعة مطروح ولفيف من القيادات الشعبية  والتنفيذية والدينية من رجال الدين الاسلامى والمسيحي بالمحافظة وعددا من طلاب جامعة مطروح وأسر شهداء والمشاركين من أبناء مطروح بحرب أكتوبر المجيدة . 

وفى كلمته هنأ محافظ مطروح الحضور  بالذكرى ال 52 لإنتصارات السادس من أكتوبر المجيدة  وإستعادة الأرض و العزة والكرامة .

واعرب  عن سعادته بهذه الإحتفالية التى تقام    بالتعاون مع جامعة مطروح بطلابها  شباب اليوم وأمل الغد  وبمشاركة وحضور  أبطال الأمس  من رجال مطروح  الأوفياء الذى شاركوا فى معركة الكرامة  وأُسر شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بكل نفيس وغالى  من أجل الوطن ببطولاتهم فى صنع نصر اكتوبر المجيدة عام 1973 و بالمشاركة المتميزة    للواء أسامة السواح  المستشار  بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية  في الندوة التثقيفية  .

واشار الى اهمية إحياءً ذكرى  انتصارات أكتوبر المجيدة   التى ستظل  منبع فخر لكل مصرى وعربى نستلهم منها العظة  والعبرة على مر الأجيال . 

وفى كلمته لأبنائه الطلاب قائلا فلتصنعوا اليوم عبوراً جديداً بوعيكم وتفوقكم العلمى الذى يبنى لمصر غداً ومستقبل أفضل .. ولتحملوا الراية بكل عزيمة من أجل البناء والتنمية كُلا في مجاله و لتكن مكتسبات انتصارات أكتوبر المجيدة  تحفيزًا لنا جميعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل استمرار مسيرة التنمية لبناء الجمهورية الجديدة خلف قيادتنا الحكيمة ولتظل  بطولات وأسماء شهدائنا  وكل من شارك في صنع النصر العظيم محفورة دائماً فى ذاكرة الوطن ببطولاتهم وتضحياتهم  حتى عادت إلى مصر مكانتها الاقليمية والدولية .

وتقدم  محافظ مطروح خلال كلمته  بخالص الشكر والتقدير  للدكتور عمرو المصرى رئيس جامعة مطروح ولجميع  المشاركين والمنظمين لندوة اليوم.مع تمنياته  بتحقيق الهدف منها في  زيادة الوعى والانتماء  لدى أبنائنا الطلاب  موجها في نهاية كلمته باستمرار حصر جميع أسماء الشهداء والمشاركين من أبناء مطروح في انتصارات أكتوبر المجيدة لينالوا التقدير الذى يستحقونه .

خلال الإحتفالية قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عمرو المصرى رئيس جامعة مطروح بتكريم أسر الشهداء والمشاركين فى نصر أكتوبر وإهدائهم شهادات تقدير وهدايا عينية  كما تضمنت  الإحتفالية فقرات فنية وشعرية وغنائية لكورال جامعة مطروح

وفقرات غنائية لكورال مديرية الشباب والرياضة وعرض فيديو عن انتصارات السادس من أكتوبر أعدته الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بمحافظة مطروح  .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح اكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

ترشيحاتنا

محمد صلاح

تاريخ محمد صلاح ضد الأندية الألمانية في دوري أبطال أوروبا

بيراميدز

بيراميدز يتلقى إخطارًا بتعيين طاقم تحكيم بوتسواني لمواجهة التأمين الإثيوبي

ريال مدريد

قائمة ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

بالصور

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا

اكتشاف كنز من السيارات الفاخرة مخفية داخل فندق فخم مهجور

السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة.. تساعد على منع تجلط الدم بشكل آمن

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد