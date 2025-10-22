جامعة مطروح تنظم ندوة تثقيفية للطلاب عن انتصارات أكتوبر المجيدة

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عمرو المصرى رئيس جامعة مطروح الندوة التثقيفية لانتصارات أكتوبر المجيدة التي نظمتها محافظة مطروح بالتعاون مع جامعة مطروح بمناسبة الذكرى الوطنية الخالدة وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بحضور الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام واللواء أسامة السواح مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والنائب أحمد جمعة بدر عضو مجلس الشيوخ والعمدة مبروك أبو الحشر رئيس مجلس العمد والمشايخ والدكتور ياسر غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتورة لبنى شعبان مدير مركز أسر الشهداء بجامعة مطروح والسادة وعمداء وأساتذة جامعة مطروح ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية من رجال الدين الاسلامى والمسيحي بالمحافظة وعددا من طلاب جامعة مطروح وأسر شهداء والمشاركين من أبناء مطروح بحرب أكتوبر المجيدة .

وفى كلمته هنأ محافظ مطروح الحضور بالذكرى ال 52 لإنتصارات السادس من أكتوبر المجيدة وإستعادة الأرض و العزة والكرامة .

واعرب عن سعادته بهذه الإحتفالية التى تقام بالتعاون مع جامعة مطروح بطلابها شباب اليوم وأمل الغد وبمشاركة وحضور أبطال الأمس من رجال مطروح الأوفياء الذى شاركوا فى معركة الكرامة وأُسر شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بكل نفيس وغالى من أجل الوطن ببطولاتهم فى صنع نصر اكتوبر المجيدة عام 1973 و بالمشاركة المتميزة للواء أسامة السواح المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية في الندوة التثقيفية .

واشار الى اهمية إحياءً ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التى ستظل منبع فخر لكل مصرى وعربى نستلهم منها العظة والعبرة على مر الأجيال .

وفى كلمته لأبنائه الطلاب قائلا فلتصنعوا اليوم عبوراً جديداً بوعيكم وتفوقكم العلمى الذى يبنى لمصر غداً ومستقبل أفضل .. ولتحملوا الراية بكل عزيمة من أجل البناء والتنمية كُلا في مجاله و لتكن مكتسبات انتصارات أكتوبر المجيدة تحفيزًا لنا جميعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل استمرار مسيرة التنمية لبناء الجمهورية الجديدة خلف قيادتنا الحكيمة ولتظل بطولات وأسماء شهدائنا وكل من شارك في صنع النصر العظيم محفورة دائماً فى ذاكرة الوطن ببطولاتهم وتضحياتهم حتى عادت إلى مصر مكانتها الاقليمية والدولية .

وتقدم محافظ مطروح خلال كلمته بخالص الشكر والتقدير للدكتور عمرو المصرى رئيس جامعة مطروح ولجميع المشاركين والمنظمين لندوة اليوم.مع تمنياته بتحقيق الهدف منها في زيادة الوعى والانتماء لدى أبنائنا الطلاب موجها في نهاية كلمته باستمرار حصر جميع أسماء الشهداء والمشاركين من أبناء مطروح في انتصارات أكتوبر المجيدة لينالوا التقدير الذى يستحقونه .

خلال الإحتفالية قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عمرو المصرى رئيس جامعة مطروح بتكريم أسر الشهداء والمشاركين فى نصر أكتوبر وإهدائهم شهادات تقدير وهدايا عينية كما تضمنت الإحتفالية فقرات فنية وشعرية وغنائية لكورال جامعة مطروح

وفقرات غنائية لكورال مديرية الشباب والرياضة وعرض فيديو عن انتصارات السادس من أكتوبر أعدته الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بمحافظة مطروح .