إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رحلة توعوية لطلاب مدرسة "الشيخ عطيوه الجديدة" إلى محطة تحلية البحر بالرميلة

رحلة توعوية لطلاب المدارس بمحطة مياه الرميلة
رحلة توعوية لطلاب المدارس بمحطة مياه الرميلة
ايمن محمود

نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة "إدارة التوعية" بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، رحلة توعوية ميدانية لـ 25 طالباً وطالبة من مدرسة الشيخ عطيوه الجديدة، إلى محطة تحلية مياه البحر بالرميلة.

وجاءت هذه الرحلة تماشياً مع حرص الشركة على تعزيز الوعي البيئي وغرس قيم المحافظة على الموارد الطبيعية لدى النشء، كمكون أساسي في بناء جيل واعٍ بمقدرات بلاده والتحديات التي تواجهها.

خلال الرحلة، قام الطلاب بجولة داخل محطة التحلية، حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن مراحل التحلية المتقدمة التي تمر بها مياه، بدءاً من سحب المياه من البحر، ومروراً بمراحل الترشيح والتنقية المتعددة، ووصولاً إلى إنتاج مياه شرب عالية الجودة وآمنة، مستوفية لكافة المعايير القياسية.

وأتاح المهندسون المشرفون على المحطة للطلاب فرصة فريدة للتفاعل مع الآليات والأجهزة العملية، مجيبين على استفساراتهم التي أبدوها خلال الجولة.

أبدى الطلاب اهتماماً كبيراً بالشرح، معربين عن إعجابهم بالمعلومات الجديدة والقيمة التي اكتسبوها، والتي عززت وعيهم بأهمية الموارد المائية وضرورة ترشيد استهلاكها.

وأعرب عدد من الطلاب   عن نيتهم  دراسة التخصصات المرتبطة بمجال المياه والبيئة في المستقبل، رغبةً منهم في المساهمة بشكل فعّال في حل إشكالية ندرة المياه.

تُعد هذه الرحلة التوعوية نموذجاً للتعلم التجريبي الذي يربط الطالب مباشرة بالواقع العملي، وتمثل خطوة استباقية نحو بناء جيل جديد يقدر قيمة الماء، ويساهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للمجتمع، من خلال غرس مفاهيم المسؤولية تجاه أحد أهم مقومات الحياة.

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

مايان السيد

مايان السيد بعد عرض فيلم "ولنا في الخيال حب" في الجونة: من أجمل أيام حياتي

قان أورغانجـي أوغلو فى مهرجان الجونة

حقيقة اعتزاله وشعبيته العربية.. ملخص تصريحات الممثل التركي قان أورغانجـي أوغلو

القومي للترجمة

القومي للترجمة يطلق جائزة أفضل كتاب مترجم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

حادث سيارة تسلا

اكتشاف كنز من السيارات الفاخرة مخفية داخل فندق فخم مهجور

السيارات الفاخرة

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة.. تساعد على منع تجلط الدم بشكل آمن

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

محافظ الشرقية

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

