رحلة توعوية لطلاب مدرسة "الشيخ عطيوه الجديدة" إلى محطة تحلية البحر بالرميلة

نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة "إدارة التوعية" بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، رحلة توعوية ميدانية لـ 25 طالباً وطالبة من مدرسة الشيخ عطيوه الجديدة، إلى محطة تحلية مياه البحر بالرميلة.

وجاءت هذه الرحلة تماشياً مع حرص الشركة على تعزيز الوعي البيئي وغرس قيم المحافظة على الموارد الطبيعية لدى النشء، كمكون أساسي في بناء جيل واعٍ بمقدرات بلاده والتحديات التي تواجهها.

خلال الرحلة، قام الطلاب بجولة داخل محطة التحلية، حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن مراحل التحلية المتقدمة التي تمر بها مياه، بدءاً من سحب المياه من البحر، ومروراً بمراحل الترشيح والتنقية المتعددة، ووصولاً إلى إنتاج مياه شرب عالية الجودة وآمنة، مستوفية لكافة المعايير القياسية.

وأتاح المهندسون المشرفون على المحطة للطلاب فرصة فريدة للتفاعل مع الآليات والأجهزة العملية، مجيبين على استفساراتهم التي أبدوها خلال الجولة.

أبدى الطلاب اهتماماً كبيراً بالشرح، معربين عن إعجابهم بالمعلومات الجديدة والقيمة التي اكتسبوها، والتي عززت وعيهم بأهمية الموارد المائية وضرورة ترشيد استهلاكها.

وأعرب عدد من الطلاب عن نيتهم دراسة التخصصات المرتبطة بمجال المياه والبيئة في المستقبل، رغبةً منهم في المساهمة بشكل فعّال في حل إشكالية ندرة المياه.

تُعد هذه الرحلة التوعوية نموذجاً للتعلم التجريبي الذي يربط الطالب مباشرة بالواقع العملي، وتمثل خطوة استباقية نحو بناء جيل جديد يقدر قيمة الماء، ويساهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للمجتمع، من خلال غرس مفاهيم المسؤولية تجاه أحد أهم مقومات الحياة.