لن تصدق.. الجلوس لفترات طويلة يؤثر على رئتك بهذا الشكل

كثيراً ما نسمع أن الجلوس لفترات طويلة يضرّ بوضعية الجسم وصحة القلب، ومع ذلك، هناك تأثير آخر غالباً ما يُغفل عنه: انخفاض سعة الرئة .

لماذا يمكن أن يؤثر الجلوس على الرئتين؟

عند الجلوس لفترات طويلة، وخاصةً في وضعية الانحناء، يضغط الصدر على الحجاب الحاجز، ونتيجةً لذلك، يصبح التنفس أقل عمقًا ولا تتمكن الرئتان من التمدد بشكل كامل، ويقل إمداد الدماغ والجسم بالأكسجين.

أضرار الجلوس لفترات طويلة على الرئة

الشعور بالنعاس حتى لو لم يكن الليل

التعب بسهولة حتى مع النشاط الخفيف

صعوبة التركيز بسبب انخفاض إمداد المخ بالأكسجين

التأثيرات طويلة المدى

إذا استمرت هذه العادة:

قد تنخفض سعة الرئة بشكل دائم

يزداد خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي

وتتأثر الأعضاء الأخرى بسبب نقص الأكسجين