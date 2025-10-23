تعهدت بذلك.. ترامب: لن يحدث ضم إسرائيلي للضفة الغربية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يحدث ضم إسرائيلي للضفة الغربية، لأنني أعطيت تعهدا للدول العربية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال ترامب: إسرائيل ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا ضمت الضفة الغربية".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنهم ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم الصعوبات.

وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألبانية إليسا سبيروبالي، حسبما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، اليوم الخميس: ملتزمون بخطة ترامب للسلام، مضيفا أنه لن تتم الموافقة على التعاون مع أونروا.

