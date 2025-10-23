قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة العلاج الطبيعي تطالب الأعلى للإعلام بحظر ظهور هؤلاء الأطباء

المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الديب أبوعلي

خاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تطالب فيه بعقد لقاء عاجل لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بحماية المواطن والمريض من الممارسين غير المؤهلين في المجال الطبي.

وطالبت النقابة في خطابها بوضع بروتوكول تعاون لحماية المريض من الادعياء والدخلاء، إلى جانب حظر ظهور أي مقدم خدمة طبية أو علاجية على وسائل الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء إلا بعد الحصول على موافقة نقابته المختصة، وذلك للتأكد من شهاداته العلمية وخبراته المهنية سواء كان في مجال العلاج الطبيعي أو الأسنان أو الطب البشري وخلافه، بهدف القضاء على ظاهرة المستريحين في المجالات الطبية أو المنتحلين للصفة.

كما شددت النقابة على أهمية التزام القنوات الفضائية بالحياد عند عرض الأمور المتعلقة بالمشاكل النقابية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المسئولية الملقاة على عاتقها لتنقية السوق الطبي من الممارسات الخاطئة وإنصاف المتعلمين والمؤهلين.

وأعرب الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي، معربا عن تقديره واحترامه لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وطالباً تحديد موعد للقاء لبحث هذه المطالب الهامة.

سليم سحاب وهاني فرحات
تموين الشرقية
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

