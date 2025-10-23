قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

السبت.. سوما تختتم حفل مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة

الفنانة سوما
الفنانة سوما
أوركيد سامي

تختتم الفنانة سوما فعاليات مهرجان الموسيقى العربية يوم السبت المقبل بحفل غنائي كبير يُقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، لتضع بصوتها الدافئ لمسة فنية راقية في ختام المهرجان الذي يُعد من أهم وأعرق الفعاليات الموسيقية في العالم العربي.

ومن المقرر أن تقدم سوما خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغنياتها، إلى جانب مختارات من روائع الطرب العربي الأصيل، بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الكبير مصطفى حلمي.

ويأتي هذا الحفل تتويجًا لفعاليات المهرجان الذي استمر على مدار أيام، وضم مجموعة من أبرز نجوم الغناء من مصر والوطن العربي، احتفاءً بروائع الموسيقى والغناء الكلاسيكي والمعاصر.

وتعرب سوما عن سعادتها بالمشاركة في ختام المهرجان، مؤكدة أن دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقى العربية يمثلان “منارة للفن الراقي الذي يليق بالجمهور المصري والعربي”.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسط حضور جماهيري كبير ينتظر ختام الدورة الجديدة بصوت سوما وأدائها المميز.

