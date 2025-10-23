قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديقي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
موعد طرح المرحلة الثانية من شقق الإسكان 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل عبر منصة مصر العقارية
خطر إنفلونزا الطيور يثير الذعر في ألمانيا.. هل ينتشر المرض بالخارج؟
آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تجدد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري
البرلمان العربي يستنكر مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
شؤون اللاجئين" الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
نتنياهو يكشف مفاجأة مدوية بشأن قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة
رئيس إيطاليا يفتتح معرض "كنوز الفراعنة" في روما
بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي لن يفرج عنه أو يحكم غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: تعظيم الاستفادة من مواقع جهاز رعاية وتشغيل الشباب.. وتوفير فرص عمل

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مشروعات جهاز رعاية وتشغيل الشباب بنطاق أحياء المحافظة، وذلك للوقوف على الفرص المتاحة لتطوير العمل بتلك المواقع وتعظيم الاستفادة منها وتوفير مساحات إضافية لإقامة المزيد من المشروعات التي تُمكّن شباب المحافظة من تحقيق تطلعاتهم وتوفير مصادر دخل مستقرة لهم، إلى جانب زيادة عدد المنافذ المخصصة لعرض منتجات أصحاب الحرف والصناعات اليدوية ومشروعات دعم المرأة.


وشملت جولة المحافظ المرور على المركز التكنولوجي بمدينة الطلبة بشارع أحمد عرابي بحي العجوزة والمقرر رفع كفاءته وتحديث منظومة العمل به وتوفير قاعات مجهزة لإقامة الندوات والدورات التدريبية بالإضافة إلى المرور على الباكيات التجارية بسور النادي السويسري، وأسفل كوبري فيصل، وشارعي الشهيد جمال الدين عفيفي وبرادة، ومحيط محطة ساقية مكي، ومنطقة المنيب.

كما تفقد المحافظ عددًا من المواقع المقترحة كمشروعات مستقبلية لجهاز رعاية وتشغيل الشباب حيث بحث المخططات الخاصة بإنشاء باكيات ومحال جديدة في ذات الإطار، مشددًا على ضرورة مراعاة النسق الحضاري وحجم الكثافات المرورية، وعدم التأثير على حركة المارة، على أن يقتصر التخصيص على الأنشطة التي لا تسبب إزعاجًا للمواطنين ولا تضر بالمظهر الجمالي للمناطق المقامة بها.
وأكد المحافظ على رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب ضرورة التنسيق مع رؤساء الأحياء والأجهزة المعنية، والمتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من التزام شاغلي الباكيات باشتراطات التعاقد وتوفير وسائل الحماية المدنية، مع الحفاظ على المظهر الحضاري العام.

وأكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا من خلال توفير مشروعات وفرص عمل تتيح لهم تحقيق الاستقرار المعيشي مشيرًا إلى أن مشروعات جهاز رعاية وتشغيل الشباب تمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية المحلية المستدامة، وتسهم في تعزيز دور الشباب كشريك فاعل في عملية البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبدالحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وعلاء أبو زيد رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب، واللواء محمد الضُبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، واللواء زكي سلام رئيس حي العجوزة، واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية، وأشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة، واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.

محافظ الجيزة مشروعات جهاز رعاية وتشغيل الشباب تشغيل الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

ترشيحاتنا

حزب الشعب الجمهوري

الشعب الجمهوري: القمة المصرية الأوروبية تعزز التعاون بمجالات الاقتصاد ومواجهة التحديات المشتركة

مجلس النواب

قبل الإعلان عن الكشوف النهائية.. الجدول المتبقي في انتخابات مجلس النواب 2025

مجلس النواب

بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية نهائيا.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس

بالصور

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

فيديو

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد