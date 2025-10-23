بحوث الصحراء يواصل جهوده لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة

في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء لخدمة أهالي سيناء وتعزيز جهود التنمية الزراعية المستدامة، انطلقت صباح امس فعاليات الندوة العلمية بعنوان “المحاصيل الحقلية وأهمية زراعتها تحت ظروف شمال سيناء”، وذلك تحت رعاية السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.

وفي كلمته الافتتاحية، نقل الدكتور محمد عزت تحيات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء للحضور، مؤكدًا أن المركز يواصل جهوده التنموية في شمال سيناء في إطار توجهات الدولة واستراتيجية وزارة الزراعة لدعم المزارعين بالمناطق الصحراوية. وأشار إلى أن المركز يولي اهتمامًا خاصًا بالجانب التطبيقي للبحوث العلمية التي تسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الرئيسية وتحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه، بما ينعكس إيجابيًا على رفع مستوى معيشة المزارع السيناوي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد العال رئيس البرنامج أن هذه الندوة تأتي ضمن الأنشطة التطبيقية لـ”برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة”، مشيرًا إلى أنه تم دعم نحو 250 مزارعًا بتقاوي شعير مجانية من أصناف جيزة 125 و126، بواقع 25 كجم لكل مزارع تكفي لزراعة فدانين، اعتمادًا على مياه الأمطار. وأضاف أن هذه الأصناف تمتاز بقدرتها العالية على الإنتاج وتحملها للظروف البيئية الصعبة في شمال سيناء.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد بلال رئيس محطة بحوث الشيخ زويد، أن عملية توزيع التقاوي تتم تحت إشراف الفريق البحثي بالمحطة وبالتعاون مع مديرية الزراعة بشمال سيناء، مع متابعة عمليات الزراعة ميدانيًا وتقديم الإرشادات الفنية اللازمة لضمان تنفيذ أفضل الممارسات الزراعية الملائمة لطبيعة المنطقة. كما أشار إلى أن المركز يحرص على التواصل الدائم مع المزارعين من خلال الحقول والنماذج الإرشادية التي تسهم في نشر الزراعات الناجحة بين أبناء المنطقة.

وعلى هامش الندوة، تم عقد لقاء جماهيري للاستماع إلى احتياجات المزارعين والمجتمع المحلي ومناقشة التحديات التي تواجه التنمية الزراعية بشمال سيناء، إلى جانب عرض مقترحاتهم وحلولهم لدعم جهود التنمية بالمحافظة.

وفي ختام الفعاليات، أعرب الدكتور محمد عزت عن خالص الشكر والتقدير لـمحافظ شمال سيناء وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، لما يقدمونه من دعم وتعاون مستمر مع مركز بحوث الصحراء لتنفيذ برامجه ومشروعاته التنموية على أرض الفيروز.

القيادات التنفيذية والشعبية

جاءت الندوة بحضور الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، واللواء أ.ح وليد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، والدكتور حسام عبد العال رئيس برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، والدكتور تامر حسن وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، والدكتورة إيمان السراج أستاذ المحاصيل بكلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمركزي الشيخ زويد ورفح.