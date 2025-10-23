قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديقي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
موعد طرح المرحلة الثانية من شقق الإسكان 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل عبر منصة مصر العقارية
خطر إنفلونزا الطيور يثير الذعر في ألمانيا.. هل ينتشر المرض بالخارج؟
آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تجدد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري
البرلمان العربي يستنكر مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
شؤون اللاجئين" الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
نتنياهو يكشف مفاجأة مدوية بشأن قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة
رئيس إيطاليا يفتتح معرض "كنوز الفراعنة" في روما
بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي لن يفرج عنه أو يحكم غزة
بحوث الصحراء يواصل جهوده لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة

شيماء مجدي

في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء لخدمة أهالي سيناء وتعزيز جهود التنمية الزراعية المستدامة، انطلقت صباح امس فعاليات الندوة العلمية بعنوان “المحاصيل الحقلية وأهمية زراعتها تحت ظروف شمال سيناء”، وذلك تحت رعاية السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.

وفي كلمته الافتتاحية، نقل الدكتور محمد عزت تحيات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء للحضور، مؤكدًا أن المركز يواصل جهوده التنموية في شمال سيناء في إطار توجهات الدولة واستراتيجية وزارة الزراعة لدعم المزارعين بالمناطق الصحراوية. وأشار إلى أن المركز يولي اهتمامًا خاصًا بالجانب التطبيقي للبحوث العلمية التي تسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الرئيسية وتحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه، بما ينعكس إيجابيًا على رفع مستوى معيشة المزارع السيناوي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد العال رئيس البرنامج أن هذه الندوة تأتي ضمن الأنشطة التطبيقية لـ”برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة”، مشيرًا إلى أنه تم دعم نحو 250 مزارعًا بتقاوي شعير مجانية من أصناف جيزة 125 و126، بواقع 25 كجم لكل مزارع تكفي لزراعة فدانين، اعتمادًا على مياه الأمطار. وأضاف أن هذه الأصناف تمتاز بقدرتها العالية على الإنتاج وتحملها للظروف البيئية الصعبة في شمال سيناء.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد بلال رئيس محطة بحوث الشيخ زويد، أن عملية توزيع التقاوي تتم تحت إشراف الفريق البحثي بالمحطة وبالتعاون مع مديرية الزراعة بشمال سيناء، مع متابعة عمليات الزراعة ميدانيًا وتقديم الإرشادات الفنية اللازمة لضمان تنفيذ أفضل الممارسات الزراعية الملائمة لطبيعة المنطقة. كما أشار إلى أن المركز يحرص على التواصل الدائم مع المزارعين من خلال الحقول والنماذج الإرشادية التي تسهم في نشر الزراعات الناجحة بين أبناء المنطقة.

وعلى هامش الندوة، تم عقد لقاء جماهيري للاستماع إلى احتياجات المزارعين والمجتمع المحلي ومناقشة التحديات التي تواجه التنمية الزراعية بشمال سيناء، إلى جانب عرض مقترحاتهم وحلولهم لدعم جهود التنمية بالمحافظة.

وفي ختام الفعاليات، أعرب الدكتور محمد عزت عن خالص الشكر والتقدير لـمحافظ شمال سيناء وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، لما يقدمونه من دعم وتعاون مستمر مع مركز بحوث الصحراء لتنفيذ برامجه ومشروعاته التنموية على أرض الفيروز.

القيادات التنفيذية والشعبية

جاءت الندوة بحضور الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، واللواء أ.ح وليد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، والدكتور حسام عبد العال رئيس برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، والدكتور تامر حسن وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، والدكتورة إيمان السراج أستاذ المحاصيل بكلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمركزي الشيخ زويد ورفح.

مركز بحوث الصحراء التنمية الزراعية علاء فاروق المحاصيل الحقلية وزير الزراعة

