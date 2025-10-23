الجمعة.. ريهام عبدالحكيم تحيي "ليلة الست أم كلثوم" في مركز أبوظبي الثقافي

تستعد الفنانة ريهام عبدالحكيم لإحياء حفل غنائي ضخم بعنوان "ليلة الست أم كلثوم" مساء الجمعة المقبل على مسرح مركز أبوظبي الثقافي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان الموسيقى العربية، والتي تُقام للمرة الأولى خارج مصر.

ونشرت ريهام عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك صورة لبوستر الحفل، وعلّقت قائلة:

"لأول مرة في التاريخ يمتد مهرجان الموسيقى العربية خارج مصر.. فخورة أن أحيي حفل افتتاح الدورة الـ٣٣ بأغاني كوكب الشرق أم كلثوم بمركز أبوظبي الثقافي، بقيادة المايسترو محمد الموجي."

ويأتي حفل ريهام عبدالحكيم في أبوظبي عقب مشاركتها مع الفنان محمد الحلو في حفلين ضمن فعاليات المهرجان ذاته، الأول أقيم مساء السبت الماضي على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، والثاني يُقام مساء الثلاثاء على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن تسافر ريهام إلى العاصمة الإماراتية بعد حفل القاهرة مباشرة، لتقدم باقة من أشهر أغاني كوكب الشرق أم كلثوم بصوتها المميز، في ليلة من الطرب الأصيل ينتظرها جمهورها في الإمارات بشغف كبير.