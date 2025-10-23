قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي
حبس الملاكم المتهم بمشاركة والده في دهس عائلة بالشيخ زايد
الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة
نسف حل الدولتين.. بيان شديد اللهجة من الإمارات ضد قرار الكنيست الإسرائيلي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات
الخميس المقبل.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
الصين تدعو لاتباع الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين
وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عبير الشرقاوي توضح حقيقة انتشار شائعة وفاة والدها غضبان عليها
إنتر ميامي يعلن تجديد عقد ميسي 3 سنوات
فن وثقافة

الجمعة.. ريهام عبدالحكيم تحيي "ليلة الست أم كلثوم" في مركز أبوظبي الثقافي

الجمعة.. ريهام عبدالحكيم تحيي "ليلة الست أم كلثوم" في مركز أبوظبي الثقافي
الجمعة.. ريهام عبدالحكيم تحيي "ليلة الست أم كلثوم" في مركز أبوظبي الثقافي
أوركيد سامي

تستعد الفنانة ريهام عبدالحكيم لإحياء حفل غنائي ضخم بعنوان "ليلة الست أم كلثوم" مساء الجمعة المقبل على مسرح مركز أبوظبي الثقافي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان الموسيقى العربية، والتي تُقام للمرة الأولى خارج مصر.

ونشرت ريهام عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك صورة لبوستر الحفل، وعلّقت قائلة:

 "لأول مرة في التاريخ يمتد مهرجان الموسيقى العربية خارج مصر.. فخورة أن أحيي حفل افتتاح الدورة الـ٣٣ بأغاني كوكب الشرق أم كلثوم بمركز أبوظبي الثقافي، بقيادة المايسترو محمد الموجي."

ويأتي حفل ريهام عبدالحكيم في أبوظبي عقب مشاركتها مع الفنان محمد الحلو في حفلين ضمن فعاليات المهرجان ذاته، الأول أقيم مساء السبت الماضي على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، والثاني يُقام مساء الثلاثاء على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن تسافر ريهام إلى العاصمة الإماراتية بعد حفل القاهرة مباشرة، لتقدم باقة من أشهر أغاني كوكب الشرق أم كلثوم بصوتها المميز، في ليلة من الطرب الأصيل ينتظرها جمهورها في الإمارات بشغف كبير.

