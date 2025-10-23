إزاي نصحى لصلاة الفجر بسهولة؟.. أمين الفتوى يوضح 4 خطوات عملية

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى، أن هناك خطوات عملية ومجربة تساعد المسلم على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة وانتظام.

وقال الشيخ محمد كمال إن أول وأهم خطوة هي النية الصادقة، مشيرًا إلى أن النية لها أثر عظيم في توفيق الله للعبد، لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات». ونصح بأن يدعو المسلم قبل نومه قائلاً: «اللهم أيقظني لصلاة الفجر، اللهم اجعل هذه الصلاة أحبّ إليّ من النوم»، حتى يُعينه الله على القيام.

وأضاف أن الخطوة الثانية هي النوم على طهارة، أي الوضوء قبل النوم وقراءة الأذكار المأثورة وسور: آية الكرسي وآخر البقرة والإخلاص والمعوذتين، فهذه الأذكار تبعث الطمأنينة في القلب وتعين على الاستيقاظ، أما الخطوة الثالثة فهي تجنب السهر، موضحًا أن السهر الطويل أمام الإنترنت أو الهاتف يجعل الجسم مرهقًا ويصعب عليه القيام للفجر، لذلك النوم المبكر هو مفتاح الاستيقاظ المبكر.

وقال أمين الفتوى إن الخطوة الرابعة تتمثل في وضع المنبه بعيدًا عن السرير حتى يضطر النائم إلى النهوض لإغلاقه، مشيرًا إلى أن هناك تطبيقات حديثة لا تتوقف إلا بعد تنفيذ مهمة معينة، مما يساعد فعليًا على الاستيقاظ.

وأكد الشيخ محمد كمال: "من صدق في نيته واستعان بالله، أعانه الله على صلاة الفجر، وجعله من أهلها الذين هم في ذمة الله حتى يمسوا".