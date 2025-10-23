مدير أكاديمية تانكيو عرب اليابانية: نسعى لتعريف الطالب الياباني بالحضارة المصرية

أكد الدكتور حسين الزناتي خبير التعليم ومدير أكاديمية " تانكيو عرب" اليابانية، أن الاكاديمية تم إنشاؤها في اليابان كي تكون جسر التواصل بين التعليم المصري والياباني .

وقال حسين الزناتي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" نقوم بتعليم الطلاب اليابانيين أشياء عن الحضارة المصرية وكذلك الامر مع الطلاب المصريين ".

وتابع حسين الزناتي :" نسعى لتعريف الطالب الياباني بالثقافة المصرية والحضارة المصرية ".

وأكمل حسين زناتي :" قمنا بإعداد برنامج في الأكاديمية لتعريف الطلاب اليابانيين بالحضارة المصرية بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير والآثار المصرية ".

ولفت حسين الزناتي :" الطلاب اليابانيين الذين زاروا الجناح المصري في اليابان للتعرف بالحضارة المصرية انبهروا بشكل كبير ".

