قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على حالة بطاقتك وموقف الصرف.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مبادرة من يونيسف لتوسيع فرص التعليم الشامل لجميع الأطفال

يونيسف
يونيسف
أمينة الدسوقي

مبادرة جديدة تقودها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع يونيسف ومؤسسة أكيليوس، تهدف إلى تعزيز مهارات القراءة والتعلم الرقمي للأطفال الأكثر احتياجاً في مصر. 

تسعى المبادرة على مدار سنتين، بدعم من عدد من الشركاء المنفذين، إلى تطبيق أساليب تعليم مبتكرة تجمع بين التعلم المباشر والرقمي، وتزويد المدارس المجتمعية والحكومية بالأدوات الرقمية لتحسين نتائج التعلم. 

في قلب هذه المبادرة يأتي تطبيق أكيليوس الرقمي لتعلّم اللغات، الذي يساعد الأطفال على تعلّم اللغتين العربية والإنجليزية من خلال أنشطة تفاعلية متعددة الوسائط. كما يساعد المعلمين على إعداد الدروس بطريقة مخصصة تمكنهم من متابعة تقدّم الطلاب لحظيا. 

قال شيراز شاكيرا، مدير برنامج التعليم، يونيسف في مصر: 
" يستحق كل طفل فرصة للحصول على التعليم، بغضّ النظر عن خلفيته أو التحديات التي يواجهها. التعليم الدامج ليس فقط حقًا لكل طفل، بل هو الأساس الذي يمكّنه من النمو والنجاح والمساهمة في مجتمعه. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على التوسع في استخدام أفضل الممارسات العالمية، باستخدام الأدوات الرقمية وتمكين المعلّمين وتهيئة بيئات تعليمية أكثر شمولًا وتفاعلًا، لضمان حصول جميع الأطفال في مصر على تعليم جيد يحقق لهم أقصى إمكاناتهم." 

وخلال فترة تنفيذ المبادرة، سيستفيد 7,500 طفل منها بشكل مباشر مع التركيز على الفتيات والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب 450 معلّمًا، كما ستصل المبادرة بشكل غير مباشر إلى 30,000 فرد من أسرهم. 

وقالت كيرستين إكستروم من مؤسسة أكيليوس: "على مدار أكثر من عشر سنوات، ساعد برنامج أكيليوس لتعلّم اللغات الأطفال الأكثر احتياجاً على التعليم في نحو عشرين دولة حول العالم. ويسعدنا أن نطلق هذا البرنامج في مصر بالتعاون مع يونيسف، لتوفير فرص تعليم متساوية للأطفال من اللاجئين والمجتمعات المضيفة بما يمكّنهم من بناء مهارات قوية في القراءة وفتح آفاق لمستقبل أفضل." 

واستعدادًا للعام الدراسي 2025 /2026، تم تنفيذ ثماني دورات تدريبية في أربع محافظات (أسوان، القاهرة، الجيزة، والشرقية)، لتأهيل 250 معلّمًا على تطبيق البرنامج داخل الفصول الدراسية. 

كما تم تطوير المدارس المجتمعية ومساحات التعلم لتصبح بيئات أكثر شمولًا وجاهزية رقمية.

وزارة التربية والتعليم يونيسف تطبيق أكيليوس الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

أحداث شهر جمادى الأول.. معارك إسلامية كبرى ووفاة الإمام أبي حنيفة

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ينظم المعسكر التثقيفي لطلاب الوافدين بالإسكندرية

لماذا سمي شهر جمادى الأولى بهذا الاسم

لماذا سمي شهر جمادى الأولى بهذا الاسم؟ اعرف السبب وأهم الأحداث التاريخية فيه

بالصور

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

فيديو

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد