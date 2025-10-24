قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الكابوريا في البيت بخطوات سهلة

الكابوريا
الكابوريا
ريهام قدري

إذا كنتي من محبي الكابوريا، نقدم إليك طريقة عمل الكابوريا في البيت بخطوات سهلة وطعم لذيذ زي المطاعم.

المكونات:

4 كابوريا متوسطة الحجم (منظفة جيدًا)
3 فصوص ثوم مفروم
1 بصلة صغيرة مفرومة ناعم
1 ثمرة طماطم مبشورة
1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
1 ملعقة صغيرة كمون
½ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
1 ملعقة صغيرة بابريكا
عصير ليمونة
2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة
ملح وفلفل أسود حسب الذوق
كوب ماء أو شوربة سمك (اختياري)
فلفل حار حسب الرغبة

 طريقة التحضير:

تنظيف الكابوريا:
اغسليها جيدًا بالماء والملح والخل، وشيلي الغطاء العلوي والرغوة الزائدة، ثم اشطفيها بماء جاري.

تحضير التتبيلة:
في وعاء، اخلطي الثوم، والليمون، والكمون، والكزبرة، والبابريكا، والملح، والفلفل، وملعقة زيت صغيرة.
تبّلي الكابوريا بالخليط وسيبيها 15 دقيقة تتشرب الطعم.

الطبخ:

سخّني الزبدة أو الزيت في طاسة كبيرة على نار متوسطة.
ضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.
أضيفي الثوم والطماطم المبشورة والصلصة، وقلّبي حتى تتسبك الصلصة.
أضيفي الكابوريا وقلّبيها في الصوص من جميع الجوانب.
أضيفي نصف كوب ماء أو شوربة سمك، وغطّي الطاسة واتركيها على نار هادئة 15–20 دقيقة حتى تنضج وتتشرب النكهات.

التقديم:
قدّمي الكابوريا ساخنة مع أرز أبيض أو عيش بلدي، ومعاها شرائح ليمون للتقديم. 

نصائح:

ممكن تضيفي شطة أو فلفل أحمر مطحون لو بتحبيها سبايسي.
لو عايزة نكهة بحر أكتر، ممكن تضيفي شوية كرفس أو جزر مبشور أثناء التسبيك.
لتقديم فاخر، رشي بقدونس مفروم على الوجه قبل التقديم.

