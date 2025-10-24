الأمين العام لـ الجهاد الإسلامي: الوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة التحديات

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إنّ تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية أصبح ضرورة ملحّة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني عقب الحرب على قطاع غزة.

وأضاف في حواره مع الإعلامي سمير عمر في لقاء خاص، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ حالة الانقسام الداخلي أضرت بالقضية الفلسطينية، وأن المرحلة الحالية تستدعي من جميع القوى نبذ الخلافات والعمل المشترك من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ومواجهة المخططات الإسرائيلية، سواء في الضفة الغربية أو في غزة.

وتابع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: "إن شاء الله نصل إلى حل مرضٍ ومعقول للشعب الفلسطيني".