ياسمين عز تثير الجدل بتصريحات جديدة عن الفتيات قبل الزفاف

أثارت الإعلامية ياسمين عز موجة جديدة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحها خلال تقديم برنامج “كلام الناس” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”، حيث وجهت حديثها للفتيات المقبلات على الزواج قائلة: "كل بنت قبل فرحها بتقعد ربع قرن من الزمان، وتيجي في الآخر عاوزة دكتور التجميل يخليها جورجينا! انتي مش عاوزة تفتيح بشرة، انتي عاوزة تفتيح مخ.. ودكتور البشرة مش ساحر!".

التصريحات أثارت تفاعلاً واسعًا بين الجمهور، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر كلامها واقعيًا وينتقد الهوس بالمظاهر، وبين من رأى فيه سخرية مبالغًا فيها تمسّ مشاعر الفتيات.

العلاقات بين الرجل والمرأة

يُذكر أن ياسمين عز اشتهرت بتصريحاتها المثيرة للجدل في البرامج الحوارية، والتي غالبًا ما تتناول العلاقات بين الرجل والمرأة بأسلوب مباشر وصادم، ما يجعلها دائمًا محور نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي.